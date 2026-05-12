إحالة طالب اعتدى على معلم في الاغوار الشمالية للقضاء

وطنا اليوم:تلقت غرفة عمليات شرطة غرب إربد بلاغا يوم الاثنين، يفيد بقيام أحد الطلاب في مدرسة الشونة الشمالية بالاعتداء على أحد المعلمين.

وتحركت الأجهزة الأمنية فورا إلى الموقع للتعامل مع الحادثة، حيث تم ضبط الطالب والتأكد من أن حالته حسنة.

تدخل حماية الأسرة وتوديع الحدث للقضاء

وعقب ضبط الطالب في موقع الحادثة، جرى تحويل كافة الأطراف المعنية بالواقعة إلى قسم حماية الأسرة والأحداث، وذلك لإجراء اللازم من قبلهم.

وفي مسار متابعة القضية رسميا، تم بتاريخ اليوم توديع الحدث إلى الجهات القضائية لاستكمال المقتضى القانوني.