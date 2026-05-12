مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PMNC PUBG MENA WC بالتعاون مع Tencent العالمية

وطنا اليوم:نظّم مركز زين للرياضات الإلكترونية بطولة PMNC PUBG MENA WC بالتعاون مع شركة Tencent العالمية، في واحدة من أبرز بطولات لعبة PUBG Mobile الاحترافية على مستوى المنطقة، والتي شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين والفرق من مختلف الدول.

وجاء تنظيم البطولة بترخيص رسمي من Tencent، ضمن جهود مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain eSports) المتواصلة لدعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتعزيز هذا الجانب في المنطقة عبر البطولات والمنافسات الاحترافية في هذا القطاع المتنامي.

وأُقيمت البطولة على عدة مراحل شملت التصفيات المفتوحة، ثم مرحلة المجموعات، وصولاً إلى النهائيات، حيث استقطبت التصفيات أكثر من 11 ألف فريق، بمشاركة أكثر من 21 ألف لاعب ولاعبة، فيما تأهلت أفضل الفرق لخوض مراحل البطولة المتقدمة التي ضمّت 80 فريقاً مشاركاً.

وشهدت البطولة إقامة 51 مباراة تنافسية، بينها 15 مباراة تم بثها مباشرة عبر المنصات الرقمية، وسط متابعة وتفاعل واسع من جمهور ومحبي الرياضات الإلكترونية، إذ تجاوز عدد المشاهدات 636 ألف مشاهدة.

وعلى مستوى الأردن، شهدت البطولة إقبالاً واسعاً من مجتمع اللاعبين والفرق المحلية، حيث سجّلت التصفيات مشاركة أكثر من 4,500 فريق، بمشاركة أكثر من 9,700 لاعب ولاعبة، مما يعكس تنامي حضور الرياضات الإلكترونية في المملكة واتساع قاعدة المهتمين بها، إلى جانب المكانة المتقدمة التي بات يحتلها الأردن كمركز حاضن للمواهب والبطولات المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية على مستوى المنطقة.

وبلغ مجموع الجوائز المالية التي قدمها مركز زين للرياضات الإلكترونية 10,000 دولار، تم توزيعها على أصحاب المراكز الستة عشر الأولى، إلى جانب جائزة خاصة لأفضل لاعب (MVP)، بهدف تعزيز روح المنافسة وتحفيز اللاعبين على تطوير مهاراتهم الاحترافية.

وتمكّن فريق Nigma Galaxy من حصد المركز الأول والتتويج بلقب البطولة، فيما حلّ فريق KHK Esports في المركز الثاني، وجاء فريق Earth Quake في المركز الثالث، بعد منافسات قوية شهدتها المراحل النهائية.

وأكد مركز زين للرياضات الإلكترونية أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى دعم وتمكين مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة، وفتح المجال أمام المواهب الشابة للوصول إلى منصات تنافسية احترافية على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب تعزيز التعاون مع أبرز الجهات العالمية المتخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية.