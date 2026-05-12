لامين جمال يغضب إسرائيل في احتفالات برشلونة والسبب علم فلسطين

وطنا اليوم:تسبب رفع نجم برشلونة الشاب لامين جمال علم فلسطين خلال احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني، في موجة غضب وهجوم حاد من منصات إسرائيلية، بعدما وثقت مقاطع متداولة لحظة تلويحه بالعلم وسط احتفالات جماهيرية صاخبة في شوارع مدينة برشلونة.

وتداولت منصات رياضية كتالونية عبر منصة “إكس” مقطع فيديو يظهر جمال وهو يرفع العلم الفلسطيني من داخل الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع المدينة، وسط هتافات الآلاف من مشجعي برشلونة الذين احتشدوا للاحتفال بتتويج فريقهم باللقب.

وجاءت الاحتفالات عقب فوز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الكلاسيكو، ليحسم الفريق رسميا لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسرعان ما أثار ظهور لامين جمال وهو يرفع العلم الفلسطيني موجة غضب وتفاعل واسعة داخل الأوساط الإسرائيلية، حيث توالت تعليقات ناشطين وصحفيين ومشجعي كرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مهاجم لموقف اللاعب وداع إلى إبقاء الاحتفالات الرياضية بعيدة عن التسييس.

وقال الناشط والمدون الإسرائيلي يوسف حداد إن لامين جمال يمثل، بحسب وصفه، “دليلا قاطعا على أن الموهبة الرياضية لا قيمة لها إن لم يمتلك صاحبها عقلا”.

وأضاف حداد أن اللاعب “كان من المفترض أن يكون مصدر إلهام للشباب ويجسد قيم الروح الرياضية والسلام، لكنه اختار رفع راية يرتبط اسمها -على حد تعبيره- بمنفذي هجمات ضد الإسرائيليين”.

بدوره، كتب الصحفي الإسرائيلي مئير فريليشمان: “أنا من مشجعي برشلونة وأحب لامين، لكنني آمل بصدق أن يتعرض للإصابة وألا يلعب في كأس العالم”.

وفي السياق ذاته، علق الصحفي الرياضي الإسرائيلي أكرمان آساف على المشهد قائلا: “لامين يامال يحمل العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بالفوز بالبطولة.. ماذا نتمنى له؟”

من جهته، قال الناشط الإسرائيلي إيال برينر إن ما فعله لامين “لا علاقة له بكرة القدم”، مضيفا أن كثيرا من الفنانين والرياضيين العالميين يتبنون مواقف مشابهة، بحسب تعبيره.

وفي المقابل، حاول بعض المعلقين التقليل من أهمية الواقعة، إذ رأى الناشط إيتان بيرغر أن الأمر “لا يستدعي كل هذا الغضب”، معتبرا أن اللاعب “شاب صغير نشأ في بيئة مسلمة، وأن رفع العلم “لا يعني بالضرورة موقفا رسميا من نادي برشلونة”.

في المقابل أشاد جمهور منصات التواصل في العالم العربي بموقف لامين، وقالوا إنه بعد اللقطة التي ظهر فيها لاعب برشلونة لامين جمال وهو يحمل علم فلسطين أثناء احتفال الفريق بالفوز بالدوري الإسباني اليوم، جن جنون الحسابات الإسرائيلية وإعلامهم وأن ما قام به عمل مخز، لامين جمال شخصية عظيمة وهذا الشيء يحسب له.

وأضاف آخرون: “قام بحركة رائعة ومؤثرة وصلت لملايين الأشخاص حول العالم. بمجرد رفعه لعلم فلسطين، أثبت أن الرياضة ليست مجرد أهداف وانتصارات، بل هي رسالة وصوت لمن لا صوت له”.

ويُعد لامين جمال من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، ويحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل إسبانيا وخارجها، ما ضاعف من انتشار الفيديو والتفاعل معه خلال الساعات الماضية.