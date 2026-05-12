الفراية: استقرار الأردن وأمنه يمثلان أولوية قصوى تتطلب يقظة مستمرة

وطنا اليوم:التقى وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، بطلبة برنامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية، في لقاء حواري استراتيجي خصص لمناقشة أبرز التحديات الأمنية في ظل الوضع الأمني الراهن، وما تشهده الساحتان الإقليمية والمحلية من تطورات ومتغيرات.
وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء، أن استقرار الأردن وأمنه يمثلان أولوية قصوى تتطلب يقظة مستمرة وجاهزية عالية للتعامل مع مختلف المستجدات.
وعرض الفراية، جملة من التحديات الأمنية المعاصرة، مشيرا إلى أن طبيعة التهديدات باتت تتخذ أشكالا متسارعة التطور، ما يستوجب استجابة أمنية تعتمد على الاستشراف، والتخطيط الاستراتيجي والعمل الاستخباري والميداني المحكم.
وشدد على الدور الملقى على طلبة الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة الملكية ودعوتهم إلى توجيه بوصلة أبحاثهم ورسائلهم العلمية نحو دراسة وتحليل الوضع الأمني الراهن وتقديم توصيات وحلول مبتكرة ومبنية على أسس علمية دقيقة، تسهم في دعم صانع القرار الأمني وتعزيز منعة الجبهة الداخلية.
وأضاف، إن جهاز الأمن العام، بجميع تشكيلاته، يعتمد بشكل كبير على المخرجات الأكاديمية والقيادات الشابة والمؤهلة القادرة على قراءة المشهد الأمني بعمق والتعامل بحرفية مع أي طارئ، لضمان سيادة القانون وحماية مقدرات الوطن والمواطن.
وفي ختام اللقاء، دار حوار موسع، استمع فيه الوزير إلى مداخلات الطلبة ورؤاهم التحليلية حول عدد من القضايا الأمنية المطروحة، مشيدا بمستوى الوعي والإدراك المتقدم الذي يتمتعون به، كما ثمن دور أكاديمية الشرطة الملكية في صقل هذه الكفاءات الوطنية.


