المومني: الأردن يضع خبراته الإعلامية بخدمة الأشقاء في سوريا

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، حرص الأردن على تعزيز التعاون الإعلامي المشترك مع سوريا، واستمرار التنسيق المؤسسي بين الجانبين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المومني مع خالد زعرور، هنأه فيه بتعيينه وزيراً للإعلام في الجمهورية العربية السورية.
وشدد المومني على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الإعلامي الذي يعكس حجم العمل والتفاعل الإيجابي بين الأردن وسوريا، مؤكداً أن قنوات التواصل بين المؤسسات الإعلامية في البلدين ستبقى مفتوحة، مع الاستمرار في تطوير آليات التعاون الإعلامي المشترك.
وأشار إلى أن الأردن يضع خبراته الإعلامية في خدمة الأشقاء في سوريا، وسيواصل دعم جهود النهوض بالمؤسسات السورية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أهمية تأسيس شراكات إعلامية جديدة تعزز العمل المشترك وتدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.


