بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الصحة النيابية تسأل الحكومة عن إجراءات التعامل مع مواطن أردني على متن سفينة انتشر فيها فيروس هانتا

19 دقيقة ago
الصحة النيابية تسأل الحكومة عن إجراءات التعامل مع مواطن أردني على متن سفينة انتشر فيها فيروس هانتا

وطنا اليوم:وجه رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور أحمد السراحنة، سندًا لأحكام المادة (96) وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، جملة من الأسئلة إلى وزير الصحة إبراهيم البدور، حول آلية تعامل الوزارة مع المواطن الأردني الذي كان ضمن ركاب السفينة التي شهدت انتشار فيروس “هانتا”.

وتساءل السراحنة عمّا إذا كانت وزارة الصحة قد تواصلت مع المواطن أثناء وجوده على متن السفينة، والإجراءات الصحية والاحترازية التي ستتخذها الوزارة للتعامل مع الحالة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت هذه الأسئلة انطلاقًا من دورها الرقابي وحرصها على متابعة كل ما يتعلق بصحة المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد السراحنة أن لجنة الصحة والغذاء النيابية تتابع بشكل يومي وعن كثب القضايا المرتبطة بصحة المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات صحية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:32

فيلم ملكة القطن في مصر.. صوت سوداني صارخ وسط الحرب

11:22

هاجرت في سبيل الله .. قصة بتول علوش تشعل الجدل في سوريا

11:15

وفيات الثلاثاء 12-5-2026

11:05

نقل وزارتي السياحة والآثار والبيئة إلى مبنى مجاور لحديقة النشامى في مرج الحمام

11:01

حكيم: التوسع نحو القطاع الخاص العام المقبل وإدخال الذكاء الاصطناعي لقراءة الصور

10:57

استحداث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية

10:54

قبل أن تقرر أين تكون أولوياتك

10:17

جديد القاعدة المريبة في صحراء النجف.. تحرك أمني عراقي

10:01

جميع الخيارات مطروحة .. ترامب يدرس استئناف الحرب ضد إيران

09:56

باكستان تنفي اتهامات بشأن طائرات إيرانية في إحدى قواعدها العسكرية

09:50

قانون إسرائيلي لإنشاء محكمة عسكرية لمسلحي حماس بشأن 7 أكتوبر

09:45

السياحة العلاجية إذ ترتقي لأولوية بلد

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026