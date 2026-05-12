الصحة النيابية تسأل الحكومة عن إجراءات التعامل مع مواطن أردني على متن سفينة انتشر فيها فيروس هانتا

وطنا اليوم:وجه رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور أحمد السراحنة، سندًا لأحكام المادة (96) وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، جملة من الأسئلة إلى وزير الصحة إبراهيم البدور، حول آلية تعامل الوزارة مع المواطن الأردني الذي كان ضمن ركاب السفينة التي شهدت انتشار فيروس “هانتا”.

وتساءل السراحنة عمّا إذا كانت وزارة الصحة قد تواصلت مع المواطن أثناء وجوده على متن السفينة، والإجراءات الصحية والاحترازية التي ستتخذها الوزارة للتعامل مع الحالة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت هذه الأسئلة انطلاقًا من دورها الرقابي وحرصها على متابعة كل ما يتعلق بصحة المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد السراحنة أن لجنة الصحة والغذاء النيابية تتابع بشكل يومي وعن كثب القضايا المرتبطة بصحة المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات صحية.