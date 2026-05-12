استحداث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية

وطنا اليوم:عقدت هيئة تنظيم النقل البري اجتماعاً مع مشغلي خطوط (إربد – عمّان)، و(السلط – إربد)، و(مأدبا – إربد)، لبحث استحداث خدمة نقل عام مباشرة ومنتظمة تنطلق من مجمع عمان الجديد في محافظة إربد باتجاه المدينة الطبية في العاصمة عمان.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إطلاق هذه الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى الصرح الطبي، وذلك من خلال استثمار المركبات العاملة على خطي (السلط – إربد) و(مأدبا – إربد) لتشغيل هذا المسار المباشر.
وستخضع الخدمة الجديدة لإدارة “شركة تنظيم الدور” العاملة على خط (إربد – عمّان)، لضمان الالتزام بجداول زمنية منتظمة ودقيقة توفر الوقت والجهد على المسافرين، حيث تقرر إطلاق الخدمة بشكل تجريبي اعتباراً من تاريخ 31/5/2026 وستبدأ المرحلة الأولى بواقع (5) حافلات متوسطة تعمل بموجب تصاريح مؤقتة لضمان استمرارية الخدمة وكفاءتها، بموجب تصاريح مؤقتة تمنح لهذه الغاية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير شبكة النقل العام، وتقديم حلول نقل مرنة ومباشرة تربط المحافظات بالمنشآت الحيوية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي على حركة المسافرين


