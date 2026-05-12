هيئة الاعتماد تقر جملة من قرارات الاعتماد الأكاديمي والمهني

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة جملة من القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالاعتماد والجودة.

ومنح المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور ظافر الصرايرة، تخصص بكالوريوس دكتور صيدلة في الجامعة الأردنية، وتخصص بكالوريوس علوم الحاسوب في جامعة العلوم والتكنولوجيا شهادة الاعتماد الأردني لمدة 4 سنوات لكل منهما.

كما شملت قرارات منح الاعتماد، تخصصي بكالوريوس الهندسة المدنية والطفولة المبكرة في جامعة البترا لمدة 3 سنوات، وتخصص بكالوريوس التمريض في جامعة الزرقاء لمدة 4 سنوات، فيما تم منح تخصص بكالوريوس الإنتاج النباتي والوقاية في جامعة جرش الاعتماد لمدة سنتين.

وعلى صعيد الإطار الوطني للمؤهلات، وافق المجلس على تسكين 5 مؤهلات لبرنامج البكالوريوس في الجامعة الهاشمية ضمن المستوى السابع، شملت: علم الحاسوب وتطبيقاته، الأمن السيبراني، نظم معلومات حاسوبية، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات.

وفي قرارات الاستمرارية، أقر المجلس استمرار الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس الهندسة الصناعية، وماجستير الإدارة الهندسية في جامعة اليرموك، وتخصص دبلوم متوسط، التمريض المشارك، في الكلية التقنية بجامعة الشرق الأوسط.

أما في قطاع التدريب المهني، فقد وافق المجلس على تجديد اعتماد البرامج التدريبية في أكاديمية النسمة للتجميل، ومركز تدريب دفاع مدني الوسط، والجمعية الوطنية للهلال الأحمر، والشركة الهندسية للاستشارات، وأكاديمية عروس الشمال.

وشملت القرارات الموافقة على تجديد اعتماد البرامج التدريبية في أكاديمية النسمة للتجميل لمستوى الماهر في تخصصي حلاق رجالي، وحلاق شعر نسائي/كوافير.

كما وافقت الهيئة على تجديد اعتماد برنامج مشرف فني سلامة وصحة مهنية بالمستوى المهني (2) في مركز تدريب دفاع مدني الوسط- مديرية الدفاع المدني.

وفي إطار دعم البرامج المهنية، تمت الموافقة على اعتماد وتجديد برامج تدريبية في الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لمستوى الماهر، شملت تخصصات: مدخل بيانات (تجديد)، وحلاق شعر نسائي/كوافير (جديد)، وخياط ملابس نسائية (جديد).

ووافقت الهيئة على تجديد اعتماد برنامج مشرف اختصاصي سلامة وصحة مهنية، بالمستوى المهني (1) في الشركة الهندسية للاستشارات وتدريب السلامة والصحة المهنية والبيئية.

وشملت الموافقات أيضا اعتماد برامج تدريبية جديدة لمستوى “الماهر” في أكاديمية عروس الشمال لتخصصي حلاق شعر نسائي/كوافير، وحلاق رجالي.

وفي مركز النمو الأمثل، تمت الموافقة على اعتماد برامج تدريبية جديدة بالمستوى المهني لتخصصي مدرب مهني ومرشد مهني.

كما وافقت الهيئة في قراراتها على اعتماد برنامج مدرب مهني (جديد) بالمستوى المهني، وتجديد اعتماد برنامج خياط ملابس نسائية لمستوى الماهر في أكاديمية لبنى الرباطي للتدريب.

وفي سياق متصل، قررت الهيئة إضافة غاية تدريبية جديدة مهن أساليب التدريب والتعليم للغايات التدريبية في أكاديمية لبنى الرباطي للتدريب، لتصبح الطاقة الاستيعابية للتدريب النظري (11) متدربا، وللتدريب العملي على مهن الخياطة وتصميم الأزياء (6) متدربين، وللتدريب العملي على مهن أساليب التدريب والتعليم (5) متدربين كغاية جديدة، بمجموع كلي يبلغ (22) متدربا.

وأقرت الهيئة، حزمة من القرارات المتعلقة بالاعتماد المهني لمجموعة من التخصصات والبرامج التدريبية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة التعليم التقني والمهني في المملكة.

​ووافقت الهيئة، على اعتماد المعيار المهني لمدرب العمل في جامعة الحسين التقنية، إضافة إلى اعتماد المعايير المهنية لعدد من المهن بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، شملت مصمم عرض المنتجات، وأمين صندوق (كاشير).

​كما تضمنت القرارات الموافقة على اعتماد المعايير المهنية لمشغلي محطات المياه العادمة الصناعية، وميكانيكي إصلاح الإطارات (بنشـرجي)، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، سعيا لرفع كفاءة العاملين في هذه القطاعات الحيوية.

​وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على جملة من المعايير المهنية في مؤسسة التدريب المهني، شملت مهن: مركب أنظمة الري الحديثة والتسميد، ومزارع فطر، ومزارع أزهار القطف، بما يخدم القطاع الزراعي وتطوير مهارات القوى العاملة فيه.

​وشملت القرارات أيضا الموافقة على اعتماد المعيار المهني لفني تحليل البيانات ضمن مشروع تنمية الشباب، تأكيدا لمواءمة التدريب المهني مع متطلبات العصر الرقمي واحتياجات سوق العمل الحديثة.

​وعلى صعيد البرامج التدريبية الخاصة، وافقت الهيئة على تجديد اعتماد البرنامج التدريبي في أكاديمية شادية الرواشدة للتجميل، وتحديدا في تخصص، مختص مكياج، وبمستوى الماهر، وذلك وفقا لجدول الاعتماد المقر من قبل الهيئة.