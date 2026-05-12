الغذاء والدواء: استمرار عمل المؤسسة الرقابي على ضبط ومخالفة التداول الإلكتروني للأدوية خارج الأطر القانونية

وطنا اليوم:تؤكد المؤسسة العامة للغذاء والدواء استمرارها بأداء دورها الرقابي كجهة وطنية مرجعية مسؤولة عن سلامة الدواء وصحة المواطن، وذلك التزاما بالتشريعات والأنظمة النافذة والناظمة لتداول الأدوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتها قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته.

وبما يخص التداول الإلكتروني والترويج للأدوية وبيعها من خلال التطبيقات ومواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الرقمية وحيث أن هذه الممارسات تعد خارج الإطار القانوني لتداول الأدوية والذي يقضي بحصر صرف الأدوية من خلال الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيدلي مرخص، وعليه فإن المؤسسة مستمرة بمراقبة ورصد هذه المواقع والتطبيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وبينت المؤسسة أنها أحالت (٣٠) موقعًا وصفحة إلكترونية ومنصات رقمية الى الجهات المختصة منذ بداية العام وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتهيب المؤسسة بضرورة توخي الدقة في نشر أي معلومات مضللة أو اتهامات باطلة تمس دور المؤسسة الرقابي في إنفاذ القانون ضمن صلاحياتها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية ، وفي ذات السياق تدعو المؤسسة جميع الشركاء، بمن فيهم النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة، إلى التعاون في الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة ليصار إلى متابعتها واتخاذ المقتضى القانوني تجاهها.