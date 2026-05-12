نائب عام الجنايات الكبرى يقرر حظر النشر في قضية الاعتداء على الأحداث

وطنا اليوم:أصدر مدير عام هيئة الإعلام، المحامي بشير حسن المومني، تعميماً رسمياً اليوم الثلاثاء، يقضي بحظر النشر في القضية التحقيقية رقم (2026/620)، والمتعلقة بتهم هتك العرض والاعتداء على الأحداث.

وجاء هذا القرار استناداً إلى كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي أكد على ضرورة وقف تداول أي تفاصيل تتعلق بالقضية حفاظاً على سير العدالة.

وقال المومني في تعميمه الموجه إلى كافة المطبوعات الصحفية، والمواقع الإلكترونية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، بالإضافة إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحظر يشمل منع نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بمجريات التحقيق.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي نظراً لما قد يسببه تداول المعلومات من أثر سلبي على مسار التحقيقات في هذه القضية الحساسة.

وبين أن الهيئة ستتابع الالتزام بهذا القرار، مشدداً على أن أي مخالفة لمضمونه ستعرض صاحبها للمساءلة الجزائية الفورية.

واردف القرار بضرورة تقيد كافة الوسائل الإعلامية بالمهنية القانونية، والامتناع عن الخوض في تفاصيل القضية التحقيقية رقم (2026/620) تحت طائلة المسؤولية القانونية.