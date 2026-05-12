نقل وزارتي السياحة والآثار والبيئة إلى مبنى مجاور لحديقة النشامى في مرج الحمام

30 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكدت الحكومة، الثلاثاء، أنه سيجري نقل وزارتيّ السياحة والآثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة لمبنى مجاور لحديقة “النشامى” في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان.
وأوضحت بأنه جرى استملاك المبنى المكوَّن من 8 طوابق لتلك الغاية.
وقال رئيس لجنة أمانة عمَّان، يوسف الشواربة، إن إطلاق اسم “النَّشامى” على حديقة في منطقة مرج الحمام يأتي تقديرا للإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم بتأهُّله إلى نهائيَّات كأس العالم.
وافتتح رئيس الوزراء جعفر حسان حديقة “النشامى” في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونما، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات.
وتتميز الحديقة بطابع هندسي وجمالي، وتضم مساحات خضراء تشكل نحو 40% من مساحتها، إضافة إلى جلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات.
كما تضم 11 ملعبا موزعة على مساحة 10 آلاف متر مربع، تشمل 3 ملاعب لكرة القدم، وملعبين لكرة السلة، وملعبين للتنس، و4 ملاعب لرياضة البادل، إلى جانب ممر للجري وآخر للدراجات الهوائية.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات وخلال مدة لم تتجاوز خمسة أشهر.


