النائب المراعيه يوجه سؤالاً نيابياً للحكومة حول منح القطط ومكافآت مالية وأراضي صرفت لنواب

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:وجه سعادة النائب محمد قاسم المراعيه، اليوم، حزمة من الأسئلة النيابية الجريئة إلى الحكومة، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك لمطالبتها بتوضيحات حول تصريحات إعلامية أدلى بها سعادة النائب مصطفى العماوي مؤخراً.
وطالب المراعيه في سؤاله الموجه إلى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التخطيط، بتزويده بكشوفات تفصيلية تتضمن أسماء النواب (سابقين وحاليين) الذين صرفت لهم مبالغ مالية تتراوح ما بين (10 آلاف إلى 300 ألف دينار أردني)، أو تم تخصيص قطع أراضي لهم، مع بيان اسم الحكومة والعهد الذي تمت فيه هذه الصرفيات والأسس القانونية التي استندت إليها.
كما تضمن السؤال النيابي استفساراً لافتاً حول تفاصيل منحة صرفت بقيمة (500 ألف دينار) تحت بند “تربية القطط والولاء مقابل الأجر”، بالإضافة إلى منحة أخرى بقيمة (400 ألف دينار) تحت بند “تربية النعام “.
وقد تركزت أسئلة المراعيه على النقاط التالية:
• تحديد الجهات المستفيدة من هذه المنح (القطط والنعام ).
• بيان الغاية من المنح وآلية الصرف والمصدر التمويلي لها.
• توضيح الأساس القانوني والإداري الذي اعتمدت بموجبه هذه المبالغ والجهة التي وافقت عليها.
• بيان ما إذا كانت هذه المبالغ قد تم تسديدها أم لا.
تأتي هذه التحركات الرقابية من سعادة النائب المراعيه في إطار ممارسة الدور الدستوري لمجلس النواب في الرقابة على الأداء الحكومي وضمان الشفافية في إدارة المال العام وصرفه.


