بعد إجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. الصحة العالمية تحذر

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، أن “عمل” السلطات الصحية “لم ينته بعد” رغم نجاح عملية إجلاء أكثر من 100 راكب وعضو طاقم من السفينة “إم في هونديوس” التي تفشّى فيها فيروس هانتا خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر غيبرييسوس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني في مدريد، غداة انتهاء عمليات الإجلاء التي نُفِذَت في ظل إجراءات حماية مشددة جدا: “عملنا لم ينته بعد”.

وأشار إلى أن “حالات أخرى قد تظهر في الأسابيع المقبلة (…) نظرا إلى فترة حضانة الفيروس الطويلة”.

وأمل غيبرييسوس في أن “تتبع الدول نصائحه وتوصياته” في شأن هذا الفيروس.

وتتنوع جنسيات الركاب وأفراد الطاقم الذين شملهم الإجلاء، إذ ينتمون إلى نحو 20 بلدا.

وقال غيبرييسوس: “لدى منظمة الصحة العالمية إرشادات واضحة”، قبل أن يتطرق إلى “مسألة السيادة” الوطنية.

وأضاف في هذا الشأن: “لا يمكننا أن نُجبر الدول على تطبيق بروتوكولاتنا، يمكننا فقط أن ننصح ونوصي”.

وأوضح أن “توصية منظمة الصحة العالمية هي المتابعة النشطة لمن شملهم الإجلاء، سواء في مركز حجر صحي مخصص أو في منازلهم، لمدة 42 يوما اعتبارا من آخر تعرّض للفيروس في 10 مايو، أي إلى 21 يونيو”.

وأعرب عن تفهمه “التام” قلق سكان تينيريفي “من رسوّ السفينة على سواحلهم”.

وطمْأنَ إلى أن “الخطر محدود، سواء بالنسبة لسكان تينيريفي أو على الصعيد العالمي”.

وأضاف “كل جهودنا خلال الأسبوع المنصرم انصبّت على الإبقاء عليه عند هذا المستوى”، مؤكّدا أنه يتعامل مع الوضع “بجدية كبيرة”.

أما رئيس الوزراء الإسباني، فأشاد بنجاح هذه العملية معتبرا أن “العالم لم يكن يحتاج إلى مزيد من الأنانية، ولا إلى مزيد من الخوف”، في إشارة إلى تردّد بعض الأطراف في إسبانيا، ولا سيما في جزر الكناري، في استقبال السفينة لتنفيذ عملية الإجلاء.

وقال: “خلال الأيام الأخيرة، سمعنا الكثير من المسؤولين العموميين يتساءلون لماذا لا يستضيف البلد الإفريقي كاب فيردي العملية”، في تلميح خصوصا إلى رئيس حكومة إقليم الكناري، ، من دون أن يسمّيه.

وأضاف: “لكن بالنسبة إلينا، كان واضحا أن هذا لم يكن هو السؤال، بل إن السؤال الحقيقي كان شيئا آخر (…) لماذا لا نساعد أولئك الذين هم في حاجة إلى المساعدة إذا كانت لدينا القدرة على ذلك؟”.

وتوجهت السفينة مساء الإثنين من جزر الكناري إلى هولندا وعلى متنها جزء من طاقمها، لكن وصولها غير متوقع قبل مساء الأحد.