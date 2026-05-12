مستشفى الجامعة الأردنيّة يحتفي باليوم العالمي للتمريض ويُكرّم نخبةً من كوادره التمريضيّة

وطنا اليوم:أكد مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة الأستاذ الدكتور نادر البصول، اليوم الثلاثاء، أهميّة الدور المحوريّ للكوادر التمريضيّة في تقديم الرعاية الصحيّة المُتكاملة، باعتبارهم الركيزة الأساسيّة في المنظومة العِلاجيّة وشركاء حقيقيين في مسيرة التميّز الطبيّ والإنسانيّ؛ جاءَ ذلك خلال رعايته الاحتفال الذي أُقيم بمناسبة اليوم العالمي للتمريض.
وأشارَ البصول، إلى أنّ الكوادر التمريضيّة تُمثّل نموذجًا للعطاء والالتزام الإنسانيّ والمِهنيّ، مُشيرًا إلى أنّ مهنة التمريض تُعد من أكثر المِهن قُربًا من المرضى وتأثيرًا في رحلتهم العِلاجيّة، بما يتطلبه ذلك من كفاءةٍ عالية وصبرٍ ومسؤوليّةٍ كبيرة.
وأضاف، أنّ إدارة المستشفى تحرِصُ على دعم الكوادر التمريضيّة وتوفير البيئة المِهنيّة المُحفّزة التي تُمكّنهم من أداء رسالتهم السامية، مُثمّنًا جهودهم المتواصلة ودورهم الفاعِل في تعزيز جودَة الخدَمات الصحيّة المقدّمة.
بدوره، بيّن نائب المدير العام للشؤون الطبيّة الأستاذ الدكتور سامي أبو حلاوة، أنّ الكوادر التمريضيّة تُعد شريكًا أساسيًّا في اتّخاذ القرارات العِلاجيّة ومتابعة الحالة الصحيّة للمرضى، لما تمتلكه من خبراتٍ سريريّة وكفاءةٍ عالية في التعامل معَ مختلف الحالات الطبيّة، مُشيرًا إلى أنّ التعاون المُستمر بين الأطبّاء والممرّضين يُشكّل عنصرًا رئيسًا في رفع مستوى سلامة المرضى وتحسين النتائج العِلاجيّة.
وأكدت مساعد المدير العام لشؤون التدريب والتطوير الأستاذ الدكتورة رندة فرح، حرص المستشفى على الاستثمار في تطوير الكفاءات التمريضيّة من خلال البرامج التدريبيّة والتأهيليّة المُتخصّصة، بما يُواكب أحدث المُمارسات الطبيّة والعِلميّة، ويُعزّز من جاهزيّة الكوادر التمريضيّة وقدرتها على تقديم رعاية صحيّة آمنة وعالية الجودة.
وكرّم البصول، بحضور نائبَي المدير العام للشؤون الطبيّة الأستاذ الدكتور سامي أبو حلاوة، وللشؤون الإداريّة الأستاذ الدكتور أمجد بني هاني، ومساعد المدير العام لشؤون التدريب والتطوير الأستاذ الدكتورة رندة فرح، ومدير دائرة التمريض سليمان الربابعة، عددًا من الكوادر التمريضيّة تقديرًا لمسيرتهم المِهنيّة وعطائهم المتميّز في خدمة المرضى والارتقاء بمستوى الرعاية الصحيّة.
وشمل التكريم أقدَم ممرض وممرضة قانونيّة، وأقدَم مساعد مدير ورئيس شعبة، وأقدم منسّقة، وأقدَم ممرض وممرضة مشاركة، وأقدَم ممرض عنايات مركزة، وأقدَم ممرض في قسم الولادة، وأقدَم ممرض في شعبة التمريض السريري، وأقدَم ممرض في الفِرَق المتخصّصة، بالإضافة إلى أقدَم سكرتيرة في دائرة التمريض.
من جانبه، قال مدير دائرة التمريض سليمان الربابعة إنّ الاحتفال باليوم العالمي للتمريض يُجسّد التقدير الكبير الذي تحظى به الكوادر التمريضيّة؛ تقديرًا لرسالتهم الإنسانيّة وجهودهم اليوميّة في رعاية المرضى ومُتابعتهم على مدار الساعة.
وأضافَ الربابعة، أنّ دائرة التمريض تواصِل العمل على تطوير قدُرات الكوادر التمريضيّة ورفع كفاءتهم العِلميّة والعَمليّة، بما ينسجِم مع أفضل المُمارسات الصحيّة ويُعزّز جودَة الرعاية المقدّمة للمرضى.
وعلى هامش الاحتفال، نُظّمت فعاليّة “من القلب إلى القلب” هدَفَت إلى تعزيز ثقافة التقدير والدعم المعنوي بين الكوادر الصحيّة والإداريّة، من خلال تبادُل رسائل الشكر والتقدير فيما بينهم، بما يُسهِم في تعزيز روح الفريق وخلق بيئة عمل إيجابيّة ومُحفّزة.


