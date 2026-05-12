رئيس جامعة البترا يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 40 دولة

وطنا اليوم:افتتح رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول “مناهج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي” (ICCIAA 2026). ويجمع المؤتمر، المنعقد بالتعاون مع فرع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الأردن، ألفًا وخمسمائة وخمسةً وعشرين باحثًا من أربعين دولة، لبحث الحلول التقنية المبتكرة في مجالات الرعاية الصحية الذكية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وتحسين الشبكات السحابية.

واستقبلت اللجنة المنظمة أربعمائةً وخمسةً وتسعين بحثًا علميًا، قُبل منها مائتان واثنان من الأبحاث المحكمة، بنسبة قبول بلغت 40.8%. وتوزع الباحثون المشاركون على عدد من الدول، ما يعكس تنوع الخبرات المشاركة في صياغة مستقبل الأنظمة الذكية.

وأكد عبد الرحيم أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحا جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية والصناعية، مبينًا أن جامعة البترا تعمل على دمج هذه التقنيات في برامجها الأكاديمية، وتدريب أعضاء هيئتها التدريسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وحماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين، وضمان أمن البنية التحتية الرقمية في مواجهة التحديات التقنية العالمية.

واستعرض رئيس فرع (IEEE) في الأردن الدكتور موسى الأخرس أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز البحث العلمي، وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للمؤتمرات التقنية المتخصصة. وبين الأخرس أن المؤتمر يوفر منصة لتبادل الخبرات في مجالات هندسة الحاسوب، والاتصالات، والروبوتات، مما يسهم في تطوير حلول مستدامة تخدم المجتمعات وترفع جودة الحياة الرقمية.

وأشار عميد كلية تكنولوجيا المعلومات ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور وائل هادي إلى أن الجلسات العلمية تغطي محاور حيوية تشمل الأنظمة الخبيرة، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتطبيقات “إنترنت الأشياء”. وتضمن حفل الافتتاح، الذي حضره عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، كلمةً رئيسيةً لأستاذ الهندسة الكهربائية والحاسوب في جامعة ميشيغان البروفيسور عدنان شاعوط، تناولت توظيف المنطق الضبابي في تحسين أنظمة سلامة المركبات.

وتسعى جامعة البترا، من خلال استضافة هذه التجمعات العلمية الدولية، إلى ربط طلبتها وباحثيها بأحدث المستجدات في تكنولوجيا المعلومات. ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات تدعم الابتكار في قطاعات الرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم، وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة في سوق العمل الرقمي العالمي.