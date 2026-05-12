وزير المياه يتابع الاستعدادات لفصل الصيف والواقع التشغيلي في العقبة

وطنا اليوم:قام وزير المياه والري، رائد أبو السعود، بزيارة تفقدية إلى شركة مياه العقبة، للاطلاع على استعدادات فصل الصيف والواقع التشغيلي، ومتابعة سير أعمال التزويد المائي لمحافظة العقبة ومحافظات الجنوب، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتاكد من جاهزية أداء قطاع المياه وتعزيز كفاءة الخدمة في المناطق الجنوبية.

وخلال الجولة استمع أبو السعود من مدير عام شركة مياه العقبة، وائل الدويري أبرز الإنجازات والاستعدادات ومناقشة الخطط المستقبلية التي تنفذها الشركة لضمان استمرارية التزويد وتحسين جودة الخدمات خاصة لتلبية الاحتياجات السياحية في العقبة وتزويد مياه الشرب لمحافظات الكرك والطفيلة ومعان.

وأكد الوزير على ضرورة ضمان استدامة خدمات المياه ضمن المواعيد المحددة، بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، وبما يحقق حاجات المواطنين، مشددًا على أهمية الإسراع في تطوير وتأهيل المصادر المائية، وتخفيض نسبة الفاقد الفني والإداري من الشبكات، من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز كفاءة فرق الصيانة والتشغيل و تطوير خدمات الصرف الصحي يشكل أولوية ضمن خطة الوزارة لتحسين الواقع البيئي والخدمي في العقبة.

كما أشاد الوزير بالتعاون البناء والتنسيق القائم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكافة الجهات الرسمية في المحافظة، لما له من أثر إيجابي في تطوير الخدمة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس على تحسين الواقع المائي وخدمة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

المدير العام لشركة مياه العقبة، وائل الدويري، أوضح أن تعليمات الوزير هي موضع التنفيذ وتعد تأكيدًا على حرص الوزارة على دعم الشركات التابعة لها ومتابعة أعمالها بشكل مباشر، مؤكداً أن الشركة تواصل العمل بكفاءة عالية لتلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال موسم الصيف، رغم التحديات الفنية والموارد المحدودة.

وأشار الدويري إلى أن شركة مياه العقبة تعتمد في إدارتها على خطط تشغيلية واستراتيجية تهدف إلى تقليل الفاقد، ورفع كفاءة المنظومة المائية، وتطوير خدمات الصرف الصحي، مؤكدًا أن التنسيق المستمر مع وزارة المياه وسلطة المياه يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية في المحافظة