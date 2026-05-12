الأردن يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان

وطنا اليوم:أدان الأردن، الثلاثاء، قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان؛ بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت الشقيقة؛ خرقًا فاضحًا لسيادة الكويت وتهديدًا خطيرًا لأمنها واستقرارها وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء ولكل ما من شأنه المساس بالكويت الشقيقة، وتضامنه ووقوفه الكامل مع الكويت ودعمه لكلّ ما تتّخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأعلنت الكويت، الثلاثاء، القبض على 4 متسللين ينتمون للحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية: إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة في اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية اعتراف مجموعة من المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري في إيران الذين اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا؛ لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت.

واشتبك المتسللون مع القوات المسلحة الكويتية؛ مما تسبب بإصابة أحد منتسبيها وفرار 2 من العناصر المتسللة.