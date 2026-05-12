بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الزراعة النيابية تدعو لعدم المماطلة بإدخال شحنات اللحوم.. والجمارك: لا تأخير ممنهج

ساعتين ago
الزراعة النيابية تدعو لعدم المماطلة بإدخال شحنات اللحوم.. والجمارك: لا تأخير ممنهج

وطنا اليوم:بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد الشديفات، قضية تأخير شحنات اللحوم على المعابر الحدودية، بحضور مدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك وعدد من المعنيين.
وأكد الشديفات أهمية تسهيل إجراءات دخول شحنات اللحوم وعدم تأخيرها، مشيراً إلى ورود عدد من الملاحظات والشكاوى للجنة من مستثمرين تتعلق بتأخر دخول بعض الشحنات عبر الحدود الأردنية.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم المماطلة في إدخال الشحنات، لا سيما أنها تخضع لرقابة الجهات المختصة، مطالباً دائرة الجمارك بتشكيل لجان تحقيق في حال ورود أي حالات تأخير أو تجاوزات تتعلق بهذا الملف.
بدورهم ثمّن النواب محمد المراعية، وفريال بني سلمان، وفليحة الخضير، وحمود الزواهرة، وإياد جبرين، وأحمد العليمات، وعبدالرؤوف الربيحات، الدور الذي تقوم به دائرة الجمارك في مراقبة حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود، وفحص وتفتيش البضائع الداخلة إلى المملكة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التخليص على البضائع.
من جانبه ، أكد العكاليك أن دائرة الجمارك تضطلع بدور مهم في ضبط عمليات تهريب البضائع والمواد الممنوعة والخطرة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرار مشترك بين دائرة الجمارك ووزارة الزراعة بالاكتفاء بالكشف على شحنات اللحوم للتأكد من سلامتها، نافياً وجود تأخير ممنهج في دخول الشحنات.
وفيما يتعلق بشحنة اللحوم التي أثيرت خلال الاجتماع، أوضح العكاليك أنه تم تشكيل لجنة مختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:50

بنك ABC يعيّن بول جينينغز رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة

16:46

استقالة 3 وزراء من الحكومة البريطانية وسط تزايد الضغوط على ستارمر

16:26

وزير المياه يتابع الاستعدادات لفصل الصيف والواقع التشغيلي في العقبة

16:18

رئيس جامعة البترا يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 40 دولة

16:13

إحالة طالب اعتدى على معلم في الاغوار الشمالية للقضاء

15:58

هيبة الدولة على طاولة السماسرة

15:58

الأستاذ محمد ابو عودة … رجلٌ يشبه الأردن حين يتكئ على حكمته

15:49

الدين والأسرة … خط الدفاع الأول

15:32

العفو العام بين شعبوية النواب والضرورة المجتمعية

15:30

مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PMNC PUBG MENA WC بالتعاون مع Tencent العالمية

15:28

مستشفى الجامعة الأردنيّة يحتفي باليوم العالمي للتمريض ويُكرّم نخبةً من كوادره التمريضيّة

14:58

الأردن يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026