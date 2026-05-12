الزراعة النيابية تدعو لعدم المماطلة بإدخال شحنات اللحوم.. والجمارك: لا تأخير ممنهج

وطنا اليوم:بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد الشديفات، قضية تأخير شحنات اللحوم على المعابر الحدودية، بحضور مدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك وعدد من المعنيين.

وأكد الشديفات أهمية تسهيل إجراءات دخول شحنات اللحوم وعدم تأخيرها، مشيراً إلى ورود عدد من الملاحظات والشكاوى للجنة من مستثمرين تتعلق بتأخر دخول بعض الشحنات عبر الحدود الأردنية.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم المماطلة في إدخال الشحنات، لا سيما أنها تخضع لرقابة الجهات المختصة، مطالباً دائرة الجمارك بتشكيل لجان تحقيق في حال ورود أي حالات تأخير أو تجاوزات تتعلق بهذا الملف.

بدورهم ثمّن النواب محمد المراعية، وفريال بني سلمان، وفليحة الخضير، وحمود الزواهرة، وإياد جبرين، وأحمد العليمات، وعبدالرؤوف الربيحات، الدور الذي تقوم به دائرة الجمارك في مراقبة حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود، وفحص وتفتيش البضائع الداخلة إلى المملكة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التخليص على البضائع.

من جانبه ، أكد العكاليك أن دائرة الجمارك تضطلع بدور مهم في ضبط عمليات تهريب البضائع والمواد الممنوعة والخطرة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرار مشترك بين دائرة الجمارك ووزارة الزراعة بالاكتفاء بالكشف على شحنات اللحوم للتأكد من سلامتها، نافياً وجود تأخير ممنهج في دخول الشحنات.

وفيما يتعلق بشحنة اللحوم التي أثيرت خلال الاجتماع، أوضح العكاليك أنه تم تشكيل لجنة مختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.