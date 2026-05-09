جامعة فيلادلفيا تشهد فعالية ثقافية لتوقيع كتاب «وكأني لا زلت هناك» لمعالي الدكتور صبري الربيحات

ساعتين ago
وطنا اليوم _

شهدت جامعة فيلادلفيا فعالية ثقافية وأدبية بمناسبة توقيع كتاب «وكأني لا زلت هناك» لمعالي الدكتور صبري الربيحات، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، ومديرة مكتبة الجامعة الدكتورة سناء السيد، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وتحدث معالي الدكتور الربيحات خلال الفعالية عن أبرز مضامين كتابه الجديد، مستعرضًا عددًا من المحطات والتجارب التي تناولها الكتاب، كما استذكر فترة عمله السابقة في جامعة فيلادلفيا عضوًا في الهيئة التدريسية، معربًا عن اعتزازه بالجامعة وما تشهده من تطور أكاديمي وثقافي.

وتضمنت الفعالية توقيع نسخ من الكتاب وإهداءها لرئيس الجامعة ونائبه ومديرة المكتبة، كما شهدت فقرات فنية ووطنية، إلى جانب معرض فني اشتمل على أعمال ولوحات لطلبة الجامعة مستوحاة من التراث والبيئة الأردنية.

وفي ختام الفعالية، سلّم رئيس الجامعة درع الجامعة التكريمي لمعالي الدكتور صبري الربيحات تقديرًا لإسهاماته الفكرية والثقافية، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتنظيم الفعاليات الثقافية وتعزيز التواصل مع الشخصيات الفكرية والوطنية.


