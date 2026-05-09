«مؤتمر الميثاق الاقتصادي الثاني»… خارطة طريق لتحويل الرؤية الاقتصادية إلى إنجاز

انطلقت اليوم السبت أعمال مؤتمر الميثاق الاقتصادي الثاني برعاية رئيس مجلس النواب تحت شعار “من الرؤية إلى الإنجاز”، وذلك في فندق سانت ريجيس عمّان، بتنظيم من لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني وبمشاركة عدد من قيادات الحزب و وزراء و مسؤولين وخبراء وممثلين من القطاعين العام والخاص.

واكد المتحدثون خلال افتتاح المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، والتركيز على تحويل الرؤى الاقتصادية إلى برامج عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

وأكد المشاركون أهمية تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم المشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي.

وتناولت الجلسة الأولى محور “الأهمية الاستراتيجية للمشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، حيث ناقش المشاركون دور المشاريع الكبرى في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً، إلى جانب أهمية توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق التنمية المستدامة.

كما ناقشت الجلسة الثانية محور “التكنولوجيا والتحول الرقمي”، وتم خلالها استعراض واقع التحول الرقمي في الأردن، وأهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى مستقبل أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية.

وتضمنت أعمال المؤتمر جلسة ثالثة متخصصة بقطاع السياحة، تناولت سبل تطوير القطاع وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية إقليمية وعالمية، إضافة إلى أهمية دعم الاستثمار السياحي ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وحملت الجلسة الرابعة عنوان “الاستثمار الرياضي”، حيث ناقش المشاركون أهمية القطاع الرياضي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، ودوره في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة في مجالات التسويق الرياضي، وإدارة الأكاديميات الرياضية، والصناعات المرتبطة بالرياضة، وأهمية تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار الرياضي في الأردن.

ويأتي انعقاد مؤتمر الميثاق الاقتصادي الثاني في إطار دعم الحوار الوطني الاقتصادي، وبحث آليات تعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية .