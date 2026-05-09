تجارة عمّان وبالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تنظمان يوماً طبياً مجانياً

نظمت غرفة تجارة عمّان، اليوم السبت، يوماً طبياً مجانياً في مدرسة تلاع العلي الثانوية للبنات بمنطقة تلاع العلي، ضمن إطار اهتمامها بأعضاء الهيئة العامة وموظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي، وحرصها على تعزيز التوعية الصحية والمجتمعية، وذلك بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة، تضمن اليوم الطبي تقديم خدمات طبية مجانية لأعضاء الغرفة وعائلاتهم وموظفيهم، إلى جانب أبناء المجتمع المحلي، شملت تخصصات طبية متنوعة وفحوصات شاملة، بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية، بهدف توفير رعاية صحية مجانية ومتكاملة للمستفيدين.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن تنظيم اليوم الطبي يأتي انسجاماً مع رؤية الغرفة في تعزيز دورها المجتمعي والإنساني إلى جانب دورها الاقتصادي، مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءاً أساسياً من عمل المؤسسات الوطنية، لا سيما مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم المجتمع المحلي وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بأعضاء الهيئة العامة والعاملين لديهم وعائلاتهم، وتسعى باستمرار إلى إطلاق مبادرات نوعية في المجالات الصحية والاجتماعية والتوعوية، بما يعزز مفهوم الشراكة المجتمعية، مؤكداً أن صحة الإنسان تمثل أولوية أساسية ومحوراً رئيسياً في عملية التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الحاج توفيق إلى أن غرفة تجارة عمّان ستواصل تنفيذ الأيام الطبية المجانية خلال المرحلة المقبلة في عدد من مناطق العاصمة، تشمل جبل الحسين، والمقابلين، والشميساني، وذلك ضمن خطة الغرفة لتوسيع مظلة المبادرات الصحية والمجتمعية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أعضاء الهيئة العامة وعائلاتهم والمجتمع المحلي، بالتعاون مع الجهات الطبية والمؤسسات الشريكة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن الدكتور علي الوزني، اعتزاز المجموعة بالشراكة مع غرفة تجارة عمّان في تنفيذ اليوم الطبي، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم المبادرات الصحية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات طبية مباشرة للمواطنين.

وأشار الوزني إلى حرص المجموعة على توسيع مساهماتها المجتمعية من خلال برامج ومبادرات تستهدف مختلف فئات المجتمع، وبما يعكس دورها الوطني والإنساني.

بدوره، ثمن مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور مازن الهديرس مبادرة غرفة تجارة عمّان بتنظيم اليوم الطبي المجاني، مؤكداً أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي في تنفيذ المبادرات الهادفة التي تخدم المواطنين وتعزز الوعي الصحي والمجتمعي.

وأشار إلى أن استضافة الفعالية في مدرسة تلاع العلي الثانوية للبنات تعكس التعاون المستمر بين مديرية التربية والتعليم وغرفة تجارة عمّان لخدمة المجتمع المحلي، ودعم المبادرات الإنسانية والصحية التي تسهم في ترسيخ ثقافة العمل التشاركي والمسؤولية المجتمعية، مثمناً جهود جميع الجهات المنظمة والطبية المشاركة في إنجاح هذا اليوم.

حضر افتتاح اليوم الطبي عضو مجلس ادارة الغرفة علاء الدين ديرانية، و نائب مدير عام الغرفة بشار مقبل وعدد من مدراء شركة التأمين.