ندوة بعنوان “جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية” غدا الاحد

5 دقائق ago
وطنا اليوم – تعقد وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان “الأردن .. الأرض والإنسان.. جرش مدينة الألف عامود ودورها في بناء السردية الأردنية” يوم غدٍ الأحد، في مركز جرش الثقافي الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ووفق بيان الوزارة اليوم السبت، تأتي الندوة ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية وتهدف إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض.

ويتضمن برنامج الندوة عدداً من المحاور، أبرزها: السردية الأردنية” الفكرة والأهداف والمخرجات” والأردن وامتداداته التاريخية إضافة إلى دور محافظة جرش في السردية الأردنية عبر العصور والعادات والتقاليد والأعراف في المحافظة.

ويتحدث في الندوة وزير الثقافة مصطفى الرواشدة وأمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة والدكتور عمر الغول والوزير الأسبق مفلح الرحيمي ويدير الندوة الدكتور محمد المحاسنة وسط دعوة مفتوحة لحضور فعالياتها والمشاركة في حواراتها.

 


