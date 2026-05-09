محاضرة توعوية عن مخاطر المخدرات في مركز الأميرة بسمة للتنمية بقضاء ماعين

وطنا اليوم – ألقى النقيب محمد الرواشدة والوكيل أيهم الربضي من إدارة مكافحة المخدرات محاضرة توعية عن مخاطر المخدرات في مركز الأميرة بسمة للتنمية لقضاء ماعين اليوم السبت بحضور مديرة المركز السيدة هناء الحناحنه ونائب رئيس مجلس محافظة مادبا /اللامركزية سابقاً المحامي خالد العرامين ورئيس تحرير الموقع الإلكتروني “وطنا اليوم ” الصحفي عطيه النجادا وعدد من أعضاء لجنة صحة المجتمع المحلي في ماعين وأعضاء اللجان النسوية وأبناء وبنات المجتمع المحلي.

واعربت مديرة المركز هدالسيدة هناء الحناحنه عن بالع شكرها وتفديرها لإدارة مكافحة المخدرات وللشرطة المجتمعية على تعاونهم واحتضانهم لهذه الفعالية الهادفة، كما أعربت عن شكرها وتقديرها لرئيسة اللجنة الشبابية ومنسقة المحاضرات في المركز الآنسة عرين العوامرة لجهودها في التنسيق والتنظيم وإنجاح مثل هذه المحاضرات التوعوية مثلما عبرت عن شكرها وتقديرها لجميع الحضور لعنايتهم واهتمامهم وحرصهم لحضور مثل هذه الفعاليات التوعوية.

وقال النقيب الرواشدة والوكيل الربضي في محاضرتهما أن المخدرات تعد آفة فتاكة تستهدف أمن المجتمع وسلامة أفراده، وتستوجب تضافر الجهود للوقاية منها، مؤكدين أن مديرية الأمن العام ومن خلال ادارة مكافحة المخدرات تقوم بحملات توعوية وأمنية مستمرة تستهدف المروجين والمطلوبين بقضايا المخدرات.

واشارا إلى أن أبرز مخاطر المخدرات كما تطرحها إدارة مكافحة المخدرات تتمثل بخطرها على الفرد بحيث تدمر الصحة النفسية والجسدية، والإصابة بأمراض مزمنة، والوفاة نتيجة الجرعات الزائدة. وكذلك خطرها على المجتمع كن حيث زيادة معدلات الجريمة (سرقة، عنف، قتل) نتيجة الحاجة لتأمين ثمن المخدرات.

وقالا انه من بين أبرز المحاطر كذلك خطرها على الأسرة من حيث تفكك الأسر وضياع الأبناء اضافة الى الجهود الأمنية من حيث تكثيف الحملات الأمنية من قبل إدارة مكافحة المخدرات على كافة مروجي المخدرات في كافة المحافظات والبادية، لضمان استقرار المنطقة والمحافظة على أمن الأردن.