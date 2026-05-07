28 دقيقة ago
استشهاد عزام خليل الحية نجل قائد حركة حماس في غزة متأثرًا بجراحه

وطنا اليوم:استشهد عزام خليل الحية نجل قائد حركة حماس في غزة متأثرًا بجراح أُصيب بها في قصف إسرائيلي أمس الأربعاء.
ونقل الحية مصابا بجراح خطيرة اثر إصابته قرب موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة قبل ان يعلن استشهاده صباح اليوم في مشفى الشفاء.
واستشهد في نفس الغارة القيادة المحلي بكتائب القسام حمزة الشرباصي.
ويلتحق عزام بثلاثة من أشقاءه الشهداء أسامة، حمزة و همام.
وارتفع الى 10 عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال الـ24 ساعة الماضية اضافة الى عشرات المصابين


