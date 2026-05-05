أمنية تطلق خدمة الفوترة الإلكترونية بالشراكة مع شركة فاتورة للتكنولوجيا المالية لتمكين المؤسسات من الامتثال للأنظمة الضريبية

وطنا اليوم _

مع بدء تطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية في الأردن الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أعلنت شركة أمنية، إحدى شركاتBeyon ، عن إطلاق خدمة الفوترة الإلكترونية (e-Invoice) بالتعاون مع شركة فاتورة للتكنولوجيا المالية (InvoiceQ)، لتقديم حل عملي باشتراكات شهرية مرنة تناسب المؤسسات من مختلف القطاعات، وتمكّنها من الامتثال للأنظمة الضريبية بكفاءة ودقة.

وتوفر الخدمة منصة سحابية متكاملة تُمكّن المؤسسات من إصدار الفواتير الإلكترونية والتحقق منها وإرسالها بشكل آلي ومباشر إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إلى جانب أرشفتها ومشاركتها مع العملاء ضمن نظام رقمي موحّد، بما يسهم في تقليل الأخطاء التشغيلية وتوفير الوقت والجهد، كما تتيح إمكانية تشغيلها على مختلف الأجهزة التي تعمل بنظامي Android وiOS، ما يمنح المستخدمين مرونة عالية في إدارة أعمالهم من أي مكان.

كما تتيح المنصة ربطاً مباشراً وفورياً مع الأنظمة الحكومية المعتمدة، ما يمنح الشركات وضوحاً أكبر في التزاماتها الضريبية ويحد من مخاطر الأخطاء أو التأخير في الامتثال. وتشمل المزايا لوحات تحكم تفاعلية لمتابعة الأداء المالي لحظيًا، إلى جانب خيارات دفع رقمية متعددة تسهم في تسريع عمليات التحصيل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل الجلاهمة: “نعمل في أمنية على تمكين قطاع الأعمال بحلول رقمية تدعم كفاءته وتواكب المتطلبات التنظيمية الجديدة. هذه الشراكة تتيح للشركات والمحلات التجارية الاعتماد على بنية تقنية موثوقة تساعدها على الامتثال بسلاسة، مع الحفاظ على استمرارية أعمالها ونموها.”

واضاف الجلاهمة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أمنية لطرح خدمات شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME in a BOX) وسعيها لتمكين المؤسسات في التحول الرقمي.

ويستهدف الحل مختلف فئات قطاع الأعمال، حيث يتيح للشركات الكبرى التكامل المباشر مع أنظمة تخطيط الموارد (ERP) من خلال واجهات برمجة التطبيقات، مما يضمن انسيابية العمليات المالية دون الحاجة إلى تغيير أنظمتها الحالية. وفي المقابل، يقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واجهة سهلة الاستخدام تمكّنها من إصدار الفواتير وإدارتها بسرعة دون الحاجة إلى بنية محاسبية معقدة.

وتوفر الخدمة للمؤسسات التي تمتلك فروعاً متعددة إمكانية إدارة جميع الفواتير من منصة موحدة، دون الحاجة إلى استثمارات إضافية في الأجهزة أو البنية التحتية، ما يجعلها خياراً عملياً يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز جاهزية الشركات للمرحلة الرقمية المقبلة.