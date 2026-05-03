العمري: إربد تستحق إنصافًا تنمويًا عاجلًا

وطنا اليوم:أكد النائب المهندس سالم العمري ضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية عاجلة في محافظة إربد، أبرزها:

• تنفيذ طريق إربد الدائري وتحسين الطرق الحيوية

• دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل

• تطوير المواقع السياحية في أم قيس وبيت راس

• معالجة نقص الكوادر في مستشفى الأميرة بسمة

• إنشاء مراكز متخصصة للسرطان والسكري

• حل مشاكل الصرف الصحي والمياه في المزار الشمالي

• التوسع في بناء المدارس

• تعزيز النقل العام والبنية التحتية

• تطوير ملعب مدينة الحسن الرياضية

وشدد العمري على ضرورة تحويل الوعود الحكومية إلى خطوات تنفيذية واضحة ضمن جدول زمني محدد.