وطنا اليوم:أكد النائب المهندس سالم العمري ضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية عاجلة في محافظة إربد، أبرزها:
• تنفيذ طريق إربد الدائري وتحسين الطرق الحيوية
• دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل
• تطوير المواقع السياحية في أم قيس وبيت راس
• معالجة نقص الكوادر في مستشفى الأميرة بسمة
• إنشاء مراكز متخصصة للسرطان والسكري
• حل مشاكل الصرف الصحي والمياه في المزار الشمالي
• التوسع في بناء المدارس
• تعزيز النقل العام والبنية التحتية
• تطوير ملعب مدينة الحسن الرياضية
وشدد العمري على ضرورة تحويل الوعود الحكومية إلى خطوات تنفيذية واضحة ضمن جدول زمني محدد.
العمري: إربد تستحق إنصافًا تنمويًا عاجلًا
