البدور: مركز للسرطان في مستشفى الأميرة بسمة مطلع العام المقبل

9 دقائق ago
وطنا اليوم:قال وزير الصحة إبراهيم البدور، الأحد، إنه سيتم مطلع العام المقبل الإعلان عن إنشاء مركز للسرطان في مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، على أن يبدأ استقبال الحالات في الفترة نفسها.
وأضاف البدور، أن المستشفى يهدف إلى تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متطورة وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وأوضح أن مستشفى الأميرة بسمة يتكون من 9 طوابق، ويضم أحدث المعدات الطبية، ويحتوي على 504 أسرّة قابلة للزيادة، لافتًا إلى أن سعته الاستيعابية تعادل ضعف المستشفى القديم.
وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز المستشفى قاربت 100 مليون دينار، بتمويل مشترك بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية، مبينًا أنه سيتم تقييم مباني المستشفى القديم تمهيدًا لتحويله إلى مركز صحي شامل يكون بوابة رئيسية للمستشفى الجديد ويسهم في تخفيف الضغط عنه.
وأضاف البدور أن ما بين 50% و65% من مراجعي أقسام الطوارئ يمكن علاجهم في المراكز الصحية الشاملة، نظرًا لكون حالاتهم بسيطة مثل الرشح والتهاب اللوز وآلام العظام، مشيرًا إلى أن طوارئ مستشفيات البشير تستقبل نحو 3000 حالة يوميًا.
وأكد أن المراكز الصحية الشاملة تسهم في تقليل الضغط على أقسام الطوارئ، والحد من الازدحام، وتسريع تقديم الخدمات الطبية للمرضى.


