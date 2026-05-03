وزير التربية: إنشاء 5 مدارس جديدة أسهم في إخلاء 8 مدارس مستأجرة ومدارس فترتين

وطنا اليوم:أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة أن إنشاء المدارس في المملكة يتم وفق أسس مدروسة تعتمد على حجم الاحتياج في الأحياء السكنية والمناطق المختلفة، مشيرا إلى أن القرار ببناء مدارس جديدة يرتبط بمعالجة الاكتظاظ في المدارس القائمة، أو الاستغناء عن المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين.

وأوضح محافظة في تصريحات أن الحكومة، وخلال العام الماضي ومنذ انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء في إربد، أنشأت واستلمت 5 مدارس جديدة، الأمر الذي أسهم في إخلاء ثماني مدارس مستأجرة ومدارس تعمل بنظام الفترتين، بكلفة إجمالية بلغت نحو 14 مليون دينار.

وأضاف أن رئيس الوزراء افتتح اليوم إحدى هذه المدارس، وهي مدرسة مرو الثانوية للبنات، والتي تأتي ضمن مدارس المسؤولية المجتمعية، لافتا إلى أن هناك نحو 30 مدرسة في المملكة ضمن هذا المشروع، وغالبية هذه المدارس تعد مدارس جديدة.

وبيّن أنه تم في المرحلة الأولى إنشاء حوالي 19 مدرسة، فيما سيتم إنشاء 18 مدرسة خلال العام الحالي والمقبل، ليصل مجموع المدارس إلى 37 مدرسة، على أن يتم استكمال بقية المدارس ضمن المرحلة الثالثة من المشروع.

وشدد محافظة على أن الوزارة تنفذ حاليا مشاريع لإنشاء 8 مدارس ثانوية بكلفة 24 مليون دينار، إلى جانب 5 مدارس أساسية بكلفة تقارب 13 مليون دينار، متوقعا الانتهاء منها خلال العام الحالي، ما سيسهم في إخلاء 19 مدرسة مستأجرة أو مدارس فترتين تستوعب نحو 10 آلاف طالب، ضمن إطار مدارس المسؤولية المجتمعية.

وأشار محافظة إلى أنه سيتم خلال السنوات الثلاث المقبلة تدريب 60 ألف معلم للحصول على دبلوم إعداد المعلمين بإشراف أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين