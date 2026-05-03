المومني: الحكومة ستنسّب بدورة نيابية استثنائية لبحث قانون الإدارة المحلية

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، الأحد، إن الحكومة في المراحل النهائية من إتمام مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدا لإقراره بأسبابه الموجبة، ثم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، قبل إحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في إربد، أن التوجه يقضي بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد الانتهاء من الاجتماعات الجارية هذا الأسبوع مع عدد من القطاعات، وصياغته بصيغته النهائية.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية يُعد قانونا مهما جدا، لافتا النظر إلى وجود تفكير لدى الحكومة بالتنسيب لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، بما يتيح بحث المشروع فور إحالته إلى مجلس النواب.


