الأردن يبحث مع باكستان الجهودَ المبذولة للتوصل لاتفاق أميركي- إيراني

ساعتين ago
وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة إسحاق دار الجهودَ المبذولة للتوصل لاتفاق أميركي- إيراني، يبني على اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، وينتج حلًّا شاملًا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة.
‏وثمّن الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ الجهود التي تقوم بها باكستان من أجل إنهاء التصعيد وتبعاته إقليميًّا ودوليًّا.
وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان، وأكّدا الحرص المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات، وإدامة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


