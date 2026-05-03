ولي العهد يتفقد مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة

وطنا اليوم:تفقد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، سير العمل في مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه المدينة في العقبة.

وأكد سمو ولي العهد، خلال زيارتين للموقعين، أهمية استكمال الأعمال في المشروعين ضمن الجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

وشدد سموه على ضرورة إنجاز أعمال المشروعين خلال الصيف الحالي، بما يضمن تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة سياحية وتنموية متكاملة.

وخلال زيارة سمو ولي العهد لموقع مضمار السيارات، أشار إلى ضرورة اختيار المشغل المناسب للحلبة وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة، لافتا إلى الأهمية الاقتصادية للمشروع.

وفي زيارة لمشروع المتنزه، أكد سموه أهمية ضمان توفير مساحات ترفيهية ومجتمعية عالية الجودة، ووضع خطة تشغيل وصيانة مستدامة للمرافق.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، حول نسب الإنجاز وسير العمل في المشروعين، إضافة إلى الخطط المستقبلية للتشغيل والإدارة.

وبين الصفدي أن المشروع يمتد على مساحة 1145 دونما ويشمل مضمار سباق رئيسي مصمم ليتم اعتماده مستقبلا لسباقات الفورمولا 3 وتصنيفات أعلى من ذلك، إضافة إلى مضمار سباق تدريبي لرياضة (الكارتنغ)، وبادوك بمساحة 90 دونما، ومبنى بمساحة 1688 مترا مربعا لخدمة المضمار.

وبالحديث عن المنتزه، بين الصفدي أن المشروع سيحتوي على 6 ملاعب رياضية بأرضيات خضراء، وساحات عديدة، ومدرج يتسع لـ 1700 شخص، وممرات للمشاة وللدراجات الهوائية، ومساحات خضراء، ومرافق.

ورافق سموه في الزيارتين، مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين