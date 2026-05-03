سوريا يا نبع السلام- للمخرج السينمائي فيصل بني المرجة

أوبريت وطني يجمع الأطفال السوريين في سوريا وفي ولاية كنساس سيتي الأمريكية ضمن رسالة حب وأمل

وطنا اليوم – في تظاهرة فنية ووطنية تجمع بين أطفال الداخل السوري والمهجر، أُطلق الأوبريت الغنائي الجديد “سوريا يا نبع السلام”، وهو عمل فني جميل يجسد وحدة الروح السورية، شارك في أدائه مجموعة من أطفال سوريا من قلب دمشق ومن ولاية كنساس سيتي الأمريكية.

الأوبريت من كلمات وإخراج الفنان فيصل بني المرجة الذي صاغ رؤيته الفنية لتتلاقى مع ألحان الموسيقار داوود صمادي وقد تولى الأستاذ طارق بازيد مهمة المونتاج وتصحيح الألوان لإخراج العمل بصورة بصرية تليق بمكانته، بينما قامت مؤسسة “شاين” للإنتاج الفني والتوزيع بتوفير كافة الإمكانيات والإنتاج، برعاية كريمة من منظمة “الرحمة بلا حدود” في الولايات المتحدة.

توثيق للحظات النصر المبارك:

إستطاع المخرج بني المرجة أن يُغني مشاهد الأوبريت مستثمراً وجوده في دمشق يوم 8 ديسمبر لتوثيق المشاهد التاريخية للمسيرة المليونية في العيد الأول للنصر والتحرير، مما أضفى طابعاً واقعياً وحيوياً على الكليب يجسد الفرحة الغامرة للشعب السوري.

خطة العرض:

أعلنت الجهة المنتجة أن الجمهور سيكون على موعد مع الأوبريت عبر مرحلتين

المرحلة الأولى: يبدأ عرض النسخة الأولى على قناة “براعم المستقبل” ابتداءً من اليوم،

المرحلة الثانية: نسخة “الحُلّة الجديدة” التي ستُعرض في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وستتضمن إضافات استثنائية تشمل مشاهد “تكبيرات النصر” بأصوات الأطفال، واللحظة التاريخية لدخول الأبطال إلى دمشق وسجود السيد الرئيس على أرض دمشق الفيحاء شكراً لله وحمداً، بالإضافة إلى لقطات حيّة لاحتفالات السوريين والعرب في أوروبا وأمريكا، توثق ميلاد “سوريا الجديدة”.