عبابنة : ليست كل أعراض الحساسية الموسمية تحتاج دواء

وطنا اليوم:مع دخول ذروة الحساسية الموسمية في الأردن مع نهاية نيسان وخلال شهر أيار تتزايد الأعراض بين المواطنين في وقت يؤكد فيه رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية الدكتور هاني عبابنة أن التعامل مع هذه الحالة لا يجب أن يبدأ بالدواء في جميع الحالات بل بالالتزام بالتعليمات الوقائية والتقييم الطبي.

وأكد أن هذه الفترة تمثل ذروة موسم الحساسية الموسمية، بالتزامن مع تفتح الأشجار واللوزيات والزيتون وانتشار حبوب اللقاح في الأجواء، مما يؤدي إلى زيادة واضحة في الأعراض لدى المرضى.

وأشار عبابنة إلى أن الإفراط في استخدام أدوية الحساسية دون إشراف طبي يؤدي إلى ضعف الاستجابة مع الوقت، مما يدفع المرضى إلى زيادة الجرعات أو اللجوء إلى أدوية أقوى، مثل الكورتيزون أو العلاجات البيولوجية مرتفعة الكلفة.

ونوه إلى أن تناول مضادات الهيستامين بشكل غير منضبط، قد يؤثر على توازن الجهاز المناعي، محذرا من أن الاستخدام العشوائي يفتح الباب لمضاعفات صحية غير ضرورية.

وشدد على أن ليس كل من يعاني من أعراض حساسية بسيطة يحتاج إلى أدوية، موضحاً أن بعض الحالات يمكن السيطرة عليها من خلال التعليمات فقط، بعد تقييم طبي يشمل الفحوصات اللازمة.

وانتقد عبابنة اللجوء المباشر إلى الصيدليات دون استشارة طبية، حيث يحصل بعض المرضى على أدوية حساسية أو مضادات حيوية أو مسكنات دون تشخيص، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى أضرار على الكلى أو نخاع العظم.

ونبه إلى ضرورة تنظيم صرف أدوية الحساسية وفق أسس طبية واضحة، مشيرا إلى أن كلفة مراجعة الطبيب تدفع البعض إلى اتخاذ قرارات علاجية غير دقيقة، داعيا إلى اعتماد التشخيص العلمي بدلا من العشوائية في استخدام الأدوية.

وأوضح أن أبرز مسببات الحساسية تشمل الغبار، والعث الغباري المنزلي، وحبوب اللقاح، إضافة إلى عوامل مساعدة مثل التلوث وعوادم المركبات، والتوتر، وقلة النشاط البدني، ونقص فيتامين (د)، والسمنة، مؤكدا أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في تفاقم الحالة.

وأشار إلى أن شدة الحساسية هذا العام بدت أعلى من السنوات السابقة، نتيجة بدء موجات الغبار مبكراً واستمرارها بشكل شبه يومي، إلى جانب التقلبات الجوية، وتفاوت درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة، وهي عوامل تؤثر سلبا على مرضى الحساسية وتزيد من حدة الأعراض.

ولفت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات تشمل مرضى الربو، والأطفال، والحوامل، وكبار السن، ومرضى السكري، بالإضافة إلى من يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وشدد عبابنة على أن الالتزام بالتعليمات الوقائية يمثل الخط الأول في التعامل مع الحساسية، موضحا أن من أبرزها تجنب الخروج في الأجواء المغبرة أو خلال انتشار حبوب اللقاح، والإكثار من شرب السوائل، وتهوية المنازل بشكل مناسب، إلى جانب مراجعة طبيب الحساسية قبل بداية الموسم للحصول على العلاج الوقائي اللازم.

وأضاف أن بدء العلاج بعد تفاقم الأعراض يقلل من فعاليته، وهو ما يجعل الوقاية المبكرة أكثر أهمية من التدخل العلاجي المتأخر.

وحذر عبابنة من استخدام ما يعرف بـ “إبرة الحساسية”، مؤكدا أنها ليست علاجا فعليا للحساسية، وتبقى في الجسم لفترات طويلة، وقد تعطي تحسنا سريعاً في البداية، إلا أن اثارها الجانبية تفوق فوائدها، كما أن فعاليتها تتراجع مع تكرار استخدامها، وهي غير موصى بها من الجهات الصحية المختصة.