ترامب : سنرفع الرسوم على الصادرات الأوروبية من السيارات والشاحنات

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيرفع الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات والشاحنات التي مصدرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، متهما التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري سابق.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “بناء على عدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاق التجارة المتفق عليه بالكامل، سأرفع الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة. وسترفع الرسوم إلى 25%”.


24 ساعة
20:43

مالك تلغراف و بوليتيكو يُخيّر صحفييه: دعم إسرائيل أو الاستقالة

20:26

رسالة قاسية من روني لصلاح: تقبل الأمر.. لقد انتهيت

20:16

الأوقاف : خطط بديلة لنقل الحجاج لتجاوز الاضطرابات والتوترات الإقليمية

20:10

ترمب: سأدمر الإيرانيين أو سأبرم معهم اتفاقا

19:38

إيران تدرس استخدام دلافين ملغمة لفتح مضيق هرمز

19:15

الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين تعقد اجتماعها العادي لعام 2026

19:12

الأمن العام يكثف حملاته البيئية والتوعوية في مختلف المحافظات

19:08

الملك يستقبل ولي عهد البحرين في العقبة

16:50

هآرتس: مستشارة نتنياهو طرقت أبواب الكونغو وأرض الصومال لتهجير سكان غزة

16:45

الشوبكي يطالب بحزمة حماية للمواطن من موجة ارتفاع الاسعار

16:43

الاستيديو التعليمي تعلم وابتكار

16:15

بعد عام في سجون الاحتلال .. صحفي فلسطيني يفقد نصف وزنه وتتغير ملامحه

وفيات
وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباح