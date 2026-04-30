الجغبير يثمن نهج الحكومة الداعم للصناعة ويشيد بقرار تثبيت أسعار غاز المصانع

وطنا اليوم:أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بجهود رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مثمنًا النهج الحكومي المتقدم في دعم القطاع الصناعي ومتابعة متطلباته بشكل مباشر ومستمر، ولا سيما القرار القاضي بتثبيت أسعار الغاز الموجه للمصانع لشهر أيار 2026، وتحمل الحكومة كلفة الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا، والذي يعكس التزامًا واضحًا بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.

وأكد الجغبير أن هذا القرار يشكل امتدادًا لسياسات حكومية مدروسة تضع الصناعة في صلب الأولويات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الغاز في هذه المرحلة الحساسة أسهم في تحييد أثر الارتفاعات العالمية على كلف الإنتاج، وهو ما كان سيؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

وقال إن المبادرة الحكومية بتحمل فروقات الأسعار تمثل تدخلًا فاعلًا لحماية المصانع من تقلبات الأسواق العالمية، وتخفيف الأعباء التشغيلية عنها، بما يحافظ على استقرار الإنتاج واستدامة التصدير، ويمنع أي تراجع في القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

وشدد على أن هذا التوجه يعكس شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي، ويعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في المملكة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لمتطلبات الصناعة تمثل عنصرًا حاسمًا في تمكينها من مواجهة التحديات الخارجية.

وأضاف أن استمرار هذا النهج الداعم من شأنه ترسيخ مكانة الصناعة الأردنية، ودفعها نحو مزيد من التوسع والنمو، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومعدلات التشغيل.