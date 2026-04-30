الجغبير: الأردن يحتل المرتبة 20 عالمياً في مؤشر العمالة الماهرة

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن أحد أبرز إنجازات الصناعة الوطنية يتمثل في قدرتها على استحداث فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب الأردني، فمنذ تولي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، استحدثت الصناعة الوطنية عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة، وأسهمت في إطلاق آلاف الاستثمارات الصناعية الجديدة، لتصل اليوم أعداد المنشآت الصناعية إلى حوالي 18 ألف منشأة. يعمل بها ما يزيد على الـ 260 الف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون 90% منهم.

وبين الجغبير ان الأردن يحتل المرتبة 20 عالمياً في العمالة الماهرة حسب IMD، مع تقدم ملحوظ في الخبرة الرقمية، فيما انخفضت نسبة العمالة الوافدة لصالح العمالة المحلية بنسبة تصل إلى 40%، بفضل برامج التدريب والتأهيل التي شاركت بها الغرفة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها وزارة العمل، ووفرت آلاف الوظائف للإناث والشباب في الشركات الصناعية حيث تصل نسبة تشغيل المرأة الى حوالي 30% من اجمالي العمالة.

واشار الجغبير الى ان القطاع الصناعي يلمس باعتزاز وتقدير الرعاية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه للعامل الاردني، باعتباره ثروة الوطن الحقيقية، ومحور العملية التنموية، وهو أيضا وسيلتها وغايتها، وان تحقيق الافضل له وتوفير كل ما يحتاجه من أدوات التميز والانجاز والابداع، يمثل أولوية قصوى، لضمان اطلاق طاقاته وتفعيل مشاركته في عملية التنمية الوطنية، حيث شهدنا في عهد جلالته حزمة من الاجراءات التي استهدفت مصلحة العامل ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حجم مظلة العمال المستفيدين من التأمين الصحي وعائلاتهم.

وشدد الجغبير على أن توجيهات جلالة الملك بالتركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وربط التعليم المهني باحتياجات السوق الصناعي، تمثل خارطة طريق لتعزيز الاعتماد على العمالة الوطنية المؤهلة، ورفع كفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الصناعية.

وفي هذا السياق، تجدد غرف الصناعة الأردنية التزامها بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات الرسمية لتنفيذ الرؤى الملكية، وتعزيز دور الصناعة الوطنية في توفير فرص العمل للأردنيين، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.