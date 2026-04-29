الملكية الأردنية تسجل تحسنا في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 والتي أظهرت تحسنا في مؤشرات الأداء التشغيلي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بالرغم من استمرار التحديات التي تواجه قطاع الطيران والظروف الجيوسياسية في المنطقة.

وبحسب البيانات المالية للشركة، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 195.5 مليون دينار، مقارنة مع 169.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 15 بالمئة.

أما على صعيد حركة المسافرين، فارتفع عدد الركاب على طائرات الشركة إلى نحو 992 ألف مسافر خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة مع 944 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من العام 2025، محققاً نمواً بنسبة 5 بالمئة، فيما سجلت ساعات الطيران نمواً ملحوظاً بنسبة 19 بالمئة.

وفي المقابل، ارتفعت التكاليف التشغيلية إلى 176.5 مليون دينار مقارنة مع 157.4 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي، وبنسبة بلغت 12 بالمئة، وهو ما يعكس ارتفاع الكلف التشغيلية المرتبطة بقطاع الطيران خلال الفترة المذكورة وعليه سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 13.6 مليون دينار مقارنة بخسارة بلغت 6 مليون دينار في الربع الأول من العام 2025.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، إن الظروف الاستثنائية التي شهدها الربع الأول من العام الحالي، منذ اندلاع الحرب في 28 شباط، وما رافقها من تحديات متواصلة يواجهها قطاع الطيران، ألقت بظلالها السلبية على النتائج المالية للشركة.

وأوضح أن اضطرار الملكية الأردنية إلى إعادة توجيه عدد من رحلاتها عبر مسارات جوية بديلة أطول، تفاديًا لمناطق التوتر، أدى إلى زيادة مدة الرحلات وارتفاع كلفها التشغيلية، خاصة في ما يتعلق باستهلاك الوقود وتكاليف التأمين، الأمر الذي شكّل ضغطًا إضافيًا على أداء الشركة خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالتوقعات للربع الثاني من العام الحالي، أوضح المجالي أن الملكية الأردنية تواصل العمل ضمن بيئة تشغيلية شديدة التعقيد والتغيير إلى جانب إرتفاع كبير في أسعار الوقود يقابله انخفاض حاد في أعداد المسافرين، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الأداء التشغيلي والمالي للشركة،يتطلب معه اتخاذ قرارات تشمل إلغاء أو دمج عدد كبير من الرحلات خلال الفترة المقبلة بما يتلاءم مع مستويات الطلب الفعلية والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

وأكد المجالي أن الملكية الأردنية تبذل قصارى جهدها للتقليل من أثر هذه التغييرات على المسافرين وتعتذر عن أي تأخير أو تغيير على مواعيد الرحلات ومساراتها الخارجة عن إرادتها وتدعو المسافرين لمتابعة موقعها الرسمي ومراكز الاتصال لمزيد من المعلومات.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة ببذل الجهود كافة للتعامل مع الأزمة بمرونة وكفاءة، بما يسهم في الحفاظ على حركة السفر ونقل المسافرين، ودعم القطاعات الحيوية في الأردن، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، حيثُ قامت الشركة بإدخال طائرتين جديدتين إلى الأسطول لخدمة الخطوط متوسطة وبعيدة المدى، فيما دشنت وجهات حيوية إلى كل من مصراته في ليبيا، وميونخ وهامبورغ في ألمانيا، والشارقة في الإمارات العربية، وبما يدعم تحسين الأداء المالي خلال الفترات المقبلة