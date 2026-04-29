انخفاض معدل البطالة الكلي للسكان في الأردن

وطنا اليوم:انخفض معدل البطالة الكلي للسكان (أردنيين وغير أردنيين) خلال الربع الأخير من عام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الذي سبقه ليبلغ 16.1 بالمئة.

وبحسب بيان لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من أيار، بلغ معدل البطالة بين الذكور 13.8 بالمئة خلال الربع الأخير لعام 2025 فيما انخفض معدل البطالة للإناث بمقدار نقطتين مئويتين خلال الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، ليبلغ 25.0 بالمئة.

وبالنسبة للاشتراك في الضمان الاجتماعي، بينت الدائرة أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 366,000 عامل وعاملة في عام 2000 إلى حوالي 1599914 عاملا وعاملة في عام 2024.

وأشارت إلى أن معدل الأجر الشهري ارتفع من 60 ديناراً في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 ديناراً في منتصف التسعينات، ويرتفع إلى 551 ديناراً في عام 2023 في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ المتوسط الأجور للذكور 563 ديناراً مقابل 522 ديناراً للإناث.

وعلى صعيد الأجر الشهري للعمال، بينت الدائرة أن متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام بلغ 667 ديناراً خلال العام 2023، حيث بلغ المتوسط للذكور في القطاع العام 691 ديناراً، مقابل 632 ديناراً للإناث، وفي القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل 499 ديناراً، حيث بلغ المتوسط للذكور 517 ديناراً.

ويعد الأردن من أوائل الدول التي نشأت فيها التنظيمات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، وشارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول و في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي، وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريبا “تقدما جوهريا” مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، ما أسهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها