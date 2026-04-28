الطاقة المتجددة : القطاع المنزلي يستهلك 46% من الإنتاج

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور رسمي حمزة، إن القطاع المنزلي يستهلك 46 بالمئة من إنتاج الطاقة في المملكة بينما القطاع الصناعي يستهلك 17 بالمئة.

وأضاف حمزة خلال ورشة نظمتها جامعة آل البيت اليوم الثلاثاء، بعنوان ” آفاق الطاقة المتجددة في المنطقة – نحو مستقبل مستدام”، إن الأردن حقق نجاحات عديدة في مشاريع استغلال الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي والصناعي وغيرها من القطاعات.

وأكد أن الطاقة تشكل تحديا إقليميا جيوسياسيا كونها المحرك الأساس لعجلة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن إنشاء صندوق الطاقة المتجددة يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة إنتاجها من خلال تمكين الاستغلال الأمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة.

وأوضح أن الصندوق يعمل على خلق فرص للتشبيك بين طلبة الجامعات والبرامج التطبيقية الحقيقية في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها للطلبة، لافتا الى أن الصندوق سيبدأ ببرنامج تدريبي مع جامعة آل البيت لتطوير مهارات طلبة السنة الرابعة في قسم الهندسة والأنظمة الذكية وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

من جانبه، أكد عميد الكلية الدكتور ماجد حراحشة أن تنظيم المحاضرة يأتي لمواكبة متطلبات الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة وإيمانا من الكلية بالدور المحوري للجامعات في تبني القضايا الوطنية ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد، لافتا الى ان الكلية أخذت على عاتقها مسؤولية إعداد كوادر تقنية ومهنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

من جهتها أكدت رئيسة قسم الهندسة والأنظمة الذكية الدكتورة براءة النمراوي، أهمية توظيف العلم والتكنولوجيا وتعزيز التكامل بين إنترنت الأشياء وأنظمة الأبنية الذكية وصولا إلى إدارة طاقة أكثر كفاءة واستدامة من خلال ما يطرحه القسم من برامج أكاديمية ورؤية تطويرية