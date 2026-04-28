خام برنت يصل إلى 111 دولارا للبرميل بفعل تعثر إنهاء الحرب على إيران

وطنا اليوم:ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الثلاثاء، بنحو 3% لتصل إلى 111.48 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتعثر الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران، ما زاد من مخاوف الأسواق بشأن استقرار الإمدادات العالمية.

وقال مسؤول أميركي أمس الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية أمس أن اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف الأعمال القتالية وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.

ويعني استياء ترامب من العرض الإيراني وصول الصراع إلى طريق مسدود، إذ تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه عادة نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز وتواصل الولايات المتحدة فرض حصار يتعلق بالموانئ الإيرانية.

وانهارت جولة مفاوضات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق.

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، إذ اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب السيطرة الأميركية.