الزراعة تسمح برفع كمية البندورة المسموح بتصديرها

28 أبريل 2026
الزراعة تسمح برفع كمية البندورة المسموح بتصديرها

وطنا اليوم:قررت وزارة الزراعة، رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
ووجهت الوزارة كتابا إلى دائرة الجمارك بقرارها القاضي برفع الكمية.
وكانت الوزارة قررت، في 13 نيسان الحالي استئناف تصدير البندورة، بما لا يتجاوز 8 طبالي لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، بعد أن كانت قد أوقفت تصديرها في 27 آذار الماضي.


