جوباك : ارتفاع متواصل باستخدام الدفع الإلكتروني و كليك في الصدارة

وطنا اليوم:أكدت نائب المدير التنفيذي في الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ليانة الوريكات، أن الأردن يشهد تحولًا رقميا متسارعا في القطاع المالي، مدفوعا بتطور الحلول التكنولوجية وزيادة الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني، ما يسهم في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز الشمول المالي.

وأشارت الوريكات الاثنين، إلى أن الانتقال من المعاملات الورقية إلى الرقمية أصبح ضرورة، في ظل تغير سلوكيات الأفراد والشركات واتجاههم نحو استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية بشكل متزايد.

وأوضحت أن شركة “جوباك” تدير أنظمة الدفع والخدمات المالية الرقمية، ومن أبرزها نظام “كليك” وأنظمة تقاص الشيكات، والتي أصبحت من أكثر الخدمات استخدامًا بين الأردنيين نظرا لسهولتها وسرعتها وأمانها.

وبيّنت الوريكات أن مؤشرات استخدام المدفوعات الرقمية تشهد نموا مستمرا، سواء من حيث عدد العمليات أو قيمتها أو عدد المستخدمين، مؤكدة أن الإحصائيات الشهرية تظهر ارتفاعا ملحوظا في الاعتماد على هذه الأنظمة.

وفيما يتعلق بالحوالات الخاطئة، دعت الوريكات المستخدمين إلى التواصل مع البنوك أو مزودي المحافظ الإلكترونية في حال إرسال الأموال بالخطأ، مشيرة إلى وجود إجراءات لاسترجاعها، مؤكدة أن إعادة الحوالة واجب أخلاقي وقانوني، وقد يعرّض عدم إعادتها صاحبها للمساءلة القانونية.

وحول الخطط المستقبلية، لفتت إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير أنظمة الدفع وتحسين تجربة المستخدم، مع التركيز على الأمان والسهولة، مشيرة إلى تحسينات مرتقبة على نظام “إي فواتيركم” لتسهيل عمليات الدفع.