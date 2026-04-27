96 ألف لرئيس المجلس و71 ألف للمدير العام

وطنا اليوم:كشفت إفصاحات الأردن الدولية للتأمين – نيوتن عن تفاصيل رواتب ومكافآت الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 حيث حصل رئيس مجلس الإدارة فارس سامي قموه على إجمالي مزايا سنوية بلغت 96 ألف دينار شملت أتعاب رئاسة المجلس وبدل تنقلات سنوية.

كما حصل نائب رئيس مجلس الإدارة محمد نايف البطاينة على 6 آلاف دينار فيما تقاضى عدد من أعضاء المجلس مبالغ مماثلة بواقع 6 آلاف دينار لكل عضو مع تسجيل 7149 دينار لأحد الأعضاء شملت نفقات سفر.

وعلى صعيد الإدارة التنفيذية تصدر المدير العام التنفيذي أسامة طلال سمرين القائمة بإجمالي مزايا سنوية بلغت 71950 دينار بعد تعيينه بتاريخ 27 نيسان 2025.

وجاء بعده المدير التنفيذي المالي والإداري محمد إسماعيل الناشف بإجمالي 50750 دينار شملت راتباً سنوياً وبدل تنقلات فيما حصل المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي عدي النمري على 4965 دينار بعد تعيينه خلال العام.

كما تقاضت مديرة دائرة التأمين الصحي والحياة لارا حدادين 36040 دينار فيما حصل مكرم فاخوري على 40084 دينار حتى انتهاء مهامه خلال العام.

وتظهر هذه الأرقام أن إجمالي تعويضات الإدارة والمجلس بقي ضمن مستويات أقل من شركات مالية كبرى في السوق إلا أنها تأتي في عام شهد تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية ما يضع كلفة الإدارة تحت متابعة المساهمين والمهتمين بالقطاع التأميني