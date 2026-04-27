ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 95.80 دينارا للغرام

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الاثنين، بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين، 95.80 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 91.40 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 110 دنانير و85 دينارا و66.40 دينارا على التوالي.