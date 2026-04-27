الأردن يشارك بمعرض سيال كندا الغذائي الأربعاء المقبل

وطنا اليوم:تشارك شركات أردنية متخصصة في صناعة الغذاء، في معرض سيال كندا الغذائي الذي سيقام في مدينة مونتريال الأربعاء المقبل.

وبحسب بيان جمعية المصدرين الأردنيين اليوم الاثنين، التي تنظم المشاركة الأردنية، يعتبر معرض سيال كندا الذي يستمر 3 أيام، من أهم المعارض الدولية في مجال التصنيع الغذائي.

وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري، إن المشاركة في هذا الحدث الدولي، الذي يعد من أبرز معارض الأغذية في قارة أميركا الشمالية، تأتي بهدف الترويج للمنتجات الصناعية الأردنية وفتح قنوات جديدة للتصدير وبناء شراكات تجارية مع المستوردين والموزعين الدوليين.

وبين أن المشاركة الأردنية بالمعرض ستكون للمرة الـ 14من خلال شركات تعمل في مجال الصناعات الغذائية المتعددة، منها الأغذية المعلبة والقهوة والتوابل والبهارات والحلويات والتمور والمشروبات والعصائر.

وبحسب الخضري، يتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 23 ألف زائر تجاري متخصص من مختلف أنحاء العالم، بينهم مستوردون ومصدرون وموزعون وتجار جملة، إضافة إلى ممثلي سلاسل التجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم وشركات الخدمات الغذائية، ما يوفر منصة مهمة لربط المنتجين بالمشترين ضمن بيئة أعمال مباشرة.

كما يشارك في المعرض أكثر من 800 شركة عارضة، تمثل قطاعات متنوعة تشمل المنتجات الغذائية الجاهزة والمشروبات التقليدية والابتكارية والمنتجات الصحية والعضوية، إلى جانب المنتجات النباتية والأطعمة المجمدة والمبردة والحلويات والمخبوزات.

وقال إن المشاركة الأردنية في المعرض من شأنها أن تسهم في إبراز جودة المنتجات الوطنية وقدرتها التنافسية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في الأسواق العالمية على الأغذية عالية الجودة والمنتجات الصحية، إضافة إلى دعم جهود التوسع في الأسواق التصديرية وتعزيز مكانة الأردن على خارطة الصناعات الغذائية العالمية.

وأضاف إن السوق الكندية تعتبر من الأسواق الواعدة أمام المنتجات الوطنية وهناك فرص واسعة لدخول الصناعة الوطنية في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين، التي توفر فرصا كبيرة وحافزا لتنشيط التجارة وتعزيز فرص الاستثمار في الأردن.

ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، وقعت عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في 2012.

وأكد العين الخضري، أن الجمعية تعمل على دعم الشركات الوطنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة وتنظيم اللقاءات الثنائية مع المستوردين والموزعين، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية.

من جهته، قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إن المشاركة في معرض سيال كندا تأتي ضمن جهود الجمعية لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، خاصة في الأسواق الواعدة في أميركا الشمالية.

وأكد أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة للترويج للصناعات الغذائية الأردنية وفتح أسواق جديدة، مشيرا إلى أن الجمعية تواصل جهودها في دعم الشركات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا في تسهيل إجراءات دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الكندية دون أية عوائق أو رسوم جمركية.

وأوضح أبو رحمة، أن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988 ستواصل تنظيم النشاطات الترويجية للصادرات الصناعية بمختلف القطاعات وفي عدة دول منها دولة الإمارات العربية المتحدة وأميركا وفرنسا وكندا والسعودية وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

يشار إلى أن المبادلات التجارية بين الأردن وكندا بلغت خلال العام الماضي 131 مليون دينار، شكلت الصادرات الأردنية منها 77 مليون دينار.