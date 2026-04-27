الحاج توفيق يؤكد ضرورة وجود علاقة تكاملية بين الأردن وسوريا بالأمن الغذائي

وطنا اليوم: أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أهمية وجود علاقة تكاملية بالأمن الغذائي بين الأردن وسوريا، مبينا إن ملف الأمن الغذائي بالمملكة بقمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال خلال لقائه بالعاصمة دمشق وزير الزراعة السوري أمجد بدر، أن البلدين يمتلكان خبرات كبيرة بمجالات الزراعة المختلفة، ما يدعم بناء تعاون بينهما وتبادل الخبرات، وأقامه استثمارات مشتركة بمجالات تربية المواشي والأعلاف واستثمار الأراضي الزراعية.

وأضاف خلال اللقاء الذي شارك فيه السفير الأردني في سوريا الدكتور سفيان القضاة، أن فاتورة استيراد الأردن من الغذاء تصل لما يقارب 3 ملايين طن من الغذاء سنويا بخلاف القمح، بالإضافة لاستيراد 70 بالمئة من احتياجاته من اللحوم الحمراء.

وأشار أن المملكة تمتلك خبرات كبيرة بالكثير من المجالات الزراعية ولديها بعض أصناف من الخضروات تمتد طول السنة، مبينا أن سوريا تعتبر مصدرا مهما لسد حاجات الأردن من المواد الغذائية ولا سيما البقوليات، واللحوم الحمراء الطازجة.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة اصدار الرزنامة الزراعية بوقت قريب، ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة باللجان الفنية، وإعادة النظر بتعليمات تسجيل المبيدات، داعيا لتشكيل مجلس زراعي مشترك يتابع اية ملفات وعقبات تواجه التعاون بين البلدين بهذا الخصوص.

وبين بأنه سيتم الترتيب لعقد ملتقى اعمال للقطاع الزراعي في سوريا تشارك فيه نقابات وجمعيات أصحاب الأعمال ذات العلاقة لمناقشة آليات تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، والاطلاع على الفرص القائمة والتي يمكن ان تفضي لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة لديهما.

من جانبه أشاد الوزير بدر بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد، مشيدا بوقفة المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب الشعب السوري خلال الظروف الصعبة التي مر بها، وجهوده في مرحلة إعادة البناء.

ولفت إلى أن سوريا ترحب بأي تعاون زراعي مع الأردن انطلاقا من عمق العلاقة التي تربط البلدين، وهناك إرادة سياسية لتعزيز التواصل مع دول الجوار، مؤكدا استعداده للتعاون في حال وجود عقبات تعرقل حركة انسياب السلع الزراعية.

وبين أن سوريا تمتلك مخزوناً زراعياً استراتيجياً وتنوعاً بيئياً واسعاً يتيح تعدد الإنتاج إلى جانب توافر الخبرات والأراضي الخصبة ومنتج عالي الجودة.

ولفت إلى أن وزراتي الزراعة في البلدين بصدد توقيع مذكرة تفاهم خلال المرحلة المقبلة وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجال الزراعي.

وأوضح أن بلاده تشجع الاستثمار الزراعي، ولديها فرص واعدة في مجالات التصنيع الغذائي والترويج والتسويق، وتعمل على تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الاستثمارات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ضمن خطة استثمارية واضحة.

وأكد الوزير بدر أن سوريا تتطلع للاستفادة من الخبرات الأردنية بالزراعات التقنية، والإرشاد الزراعي ومنتجات المرأة الريفية والتجربة المتقدمة للمملكة بخصوص عمليات الإنتاج المبكر.

من جهته، لفت السفير القضاة، إلى التعاون القائم بين البلدين بمختلف المجالات، مبينا أن التكامل بالأمن الغذائي والزراعي مصلحة عليا للجميع.

وبين الدكتور القضاة وجود أطار عام قائم بخصوص ملف استيراد المملكة المواشي واللحوم الحمراء الطازجة من سوريا ولا سيما في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية