وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

وطنا اليوم:استقبل وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم في مكتبه، سفير المملكة العربية السعودية سمو الأمير منصور بن خالد آل سعود، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع بمختلف أنماطه، مع التركيز على مشاريع السكك الحديدية والربط الإقليمي.

وأكد القطامين عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الأردن والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات المتينة تنعكس إيجابا على مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية وقطاع النقل، الذي يشكل ركيزة أساسية في دعم التجارة البينية وتعزيز التكامل الإقليمي.

واستعرض الوزير مشروع خط السكة الحديدية المقترح داخل الأردن، والذي يربط حدود العمري مع المملكة العربية السعودية وصولا إلى معبر جابر على الحدود السورية مرورا بالماضونة، مبينا أن هذا المشروع يشكل محورا استراتيجيا لربط دول الخليج العربي بسوريا ومنها إلى تركيا عبر الأردن، بما يعزز من انسيابية حركة البضائع ويفتح آفاقا جديدة أمام التجارة الإقليمية.

وشدد القطامين على أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض ضرورة البحث عن بدائل فاعلة ومستدامة في قطاع النقل، مؤكدا أهمية تسريع تنفيذ مشاريع الربط السككي لما لها من دور محوري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز سلاسل الإمداد في المنطقة.

من جهته، أكد سمو السفير السعودي أن العلاقات بين السعودية والأردن راسخة ومتجذرة، واصفا البلدين بأنهما “جسم واحد” تجمعهما مصالح مشتركة تخدم الشعبين والمنطقة ككل. وأشار إلى أهمية تطوير مشاريع النقل المشترك، لا سيما في مجال السكك الحديدية، باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأبدى السفير استعداد بلاده الدائم للتعاون مع الأردن وتقديم أشكال الدعم كافة لتسهيل تنفيذ مشاريع النقل المشتركة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية الفرص التي يتيحها قطاع السكك الحديدية في ظل المتغيرات الإقليمية، ما يستدعي تسريع وتيرة العمل على هذه المشاريع الحيوية.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز العمل الفني بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في دفع مشاريع النقل نحو التنفيذ وتحقيق التكامل المنشود في المنطقة.