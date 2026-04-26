البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

4 ساعات ago
وطنا اليوم:تصدّرت صادرات البوتاس قائمة السلع الأعلى نمواً خلال أول شهرين من عام 2026، في انعكاس للأداء القوي الذي تحققه شركة البوتاس العربية في الأسواق العالمية.
ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت نسبة نمو صادرات البوتاس حتى نهاية شهر شباط الماضي نحو 46.5% مقارنة بذات الفترة من عام 2025، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية خلال ذات الفترة بنسبة 3.0% لتصل الى 1,350 مليون دينار.
ويأتي هذا النمو في ظل تحديات لوجستية إقليمية أثّرت على أنماط الشحن التقليدية وحركة التجارة البحرية، ما فرض واقعاً تشغيلياً أكثر تعقيداً على سلاسل التوريد، الأمر الذي يعكس قدرة شركة البوتاس العربية على تكييف عملياتها اللوجستية وتبني بدائل فعالة لضمان استمرارية التصدير والحفاظ على التزاماتها تجاه الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن هذا الأداء يعكس كفاءة استراتيجيات الشركة التشغيلية والتسويقية، ونجاحها في تعزيز حضور منتجاتها في الأسواق العالمية، بما يرسّخ مكانتها كأحد أبرز روافع الصادرات الوطنية.
وأضاف المهندس أبو هديب، إن هذه النتائج تعكس “مرونة استراتيجية راسخة مكّنت الشركة من التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام”، مؤكداً أن الشركة تواصل دورها المحوري في رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية ودعم خزينة الدولة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور أن الأداء الذي تحققه صادرات البوتاس يعكس تكامل المنظومة التشغيلية للشركة وكفاءة إدارتها لمختلف مراحل الإنتاج والتسويق، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة مباشرة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين إدارة الكلف، والتوسع المدروس في الأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية منتجاتها ويواكب متطلبات الأسواق.
وأضاف الدكتور النسور، أن “البوتاس العربية” مستمرة في تنفيذ خططها الاستثمارية طويلة الأمد، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ويدعم استدامة نمو صادراتها خلال المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة البوتاس العربية حققت نهاية العام الماضي أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، حيث سجّلت صافي أرباح موحدة بلغت (173) مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات إلى نحو (726) مليون دينار، مدعومةً بمستويات إنتاج قياسية بلغت نحو (2.9) مليون طن، إلى جانب تحسن الكفاءة التشغيلية وتوجيه المبيعات نحو الأسواق ذات العائد المرتفع.


