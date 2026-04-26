التايمز: أكثر من 600 سفينة كبيرة عالقة بمضيق هرمز

26 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت صحيفة “التايمز” عن بيانات ملاحية، اليوم الأحد، أن أكثر من 600 سفينة تجارية عالقة في مضيق هرمز.
وذكرت الصحيفة، أن “أكثر من 600 سفينة كبيرة تجارية لا تزال عالقة في مضيق هرمز”.
وأشارت الى ان “إيران توجه السفن الحاصلة على إذن بالعبور للمرور عبر المياه الإيرانية حول جزيرة لارك”.
وتواجه سوق النفط العالمية مرحلة جديدة من الضغوط مع استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ لم تعد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مقتصرة على ارتفاع الأسعار، بل بدأت تمتد إلى مستقبل الطلب العالمي على الخام والمنتجات النفطية.
تشير تقديرات متعاملين ومؤسسات طاقة، نقلتها بلومبيرغ ورويترز، إلى أن استمرار تعطل الإمدادات قد يدفع الاستهلاك العالمي إلى التراجع، ليس بفعل تحول اختياري في أنماط استخدام الطاقة، بل نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص بعض المنتجات وتباطؤ النشاط الاقتصادي في قطاعات النقل والصناعة والطيران.


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله