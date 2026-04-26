التايمز: أكثر من 600 سفينة كبيرة عالقة بمضيق هرمز

وطنا اليوم:أعلنت صحيفة “التايمز” عن بيانات ملاحية، اليوم الأحد، أن أكثر من 600 سفينة تجارية عالقة في مضيق هرمز.

وأشارت الى ان “إيران توجه السفن الحاصلة على إذن بالعبور للمرور عبر المياه الإيرانية حول جزيرة لارك”.

وتواجه سوق النفط العالمية مرحلة جديدة من الضغوط مع استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ لم تعد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مقتصرة على ارتفاع الأسعار، بل بدأت تمتد إلى مستقبل الطلب العالمي على الخام والمنتجات النفطية.

تشير تقديرات متعاملين ومؤسسات طاقة، نقلتها بلومبيرغ ورويترز، إلى أن استمرار تعطل الإمدادات قد يدفع الاستهلاك العالمي إلى التراجع، ليس بفعل تحول اختياري في أنماط استخدام الطاقة، بل نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص بعض المنتجات وتباطؤ النشاط الاقتصادي في قطاعات النقل والصناعة والطيران.