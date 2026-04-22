الإنفاق الرأسمالي يرتفع 60.4% حتى نهاية شباط

وطنا اليوم:ارتفع الإنفاق الرأسمالي في نهاية شهر شباط من العام 2026 إلى قرابة 53.8 مليون دينار، أو ما نسبته 60.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2025، الأمر الذي أسهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي.
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ الإنفاق الحكومي حتى نهاية شهر شباط من العام 2026 قرابة 1986.8 مليون دينار، بواقع 1843.8 مليون دينار نفقات جارية، و143 مليون دينار نفقات رأسمالية.
يذكر أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع قرابة 53.8 مليون دينار أو ما نسبته 60.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق في ظل التوجهات الحكومية بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية منذ بداية العام لرفع وتيرة النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وجاء الارتفاع في النفقات الرأسمالية جراء الإنفاق على عدد من المشاريع المهمة، منها مشروع تطوير حقل غاز الريشة، وتجهيز مستشفى معان العسكري، وتدريب وتطوير المعلمين، وتنمية وتطوير البلديات، ودعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة.
وارتفعت الإيرادات المحلية إلى قرابة 36.3 مليون دينار في نهاية شهر شباط من عام 2026 أو ما نسبته 2.5% لتصل إلى 1480.5 مليون دينار، مقابل ما قيمته 1444.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية مدفوعاً بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بقرابة 70 مليون دينار خلال الشهرين الأوليين من العام 2026 لتصل الى ما قيمته 424.7 مليون دينار مقابل 354.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2025.
وبلغت قيمة المنح الواردة إلى المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي قرابة 16.3 مليون دينار مقارنة مع 3.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل الإيرادات العامة (متضمنة المنح) قرابة 1497 مليون دينار مقارنة مع 1448 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.


